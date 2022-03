Simona Halep și-a schimbat antrenorul pentru o zi. Fostul lider mondial se pregătește pentru debutul în turneul WTA 1000 de la Miami. Românca a ajuns pe locul 19 în ierarhia mondială și speră într-un rezultat bun, care s-o propulseze și mai mult în clasament. Jucătoarea din Constanța a venit la competițiile din SUA însoțită de noul ei antrenor, francezul Morgan Bourbon. Dar Simona Halep s-a antrenat, însă, pentru o sesiune, cu un alt tehnician, binecunoscut ei.

Simona Halep și-a schimbat antrenorul pentru o zi. Deținătoarea a două titluri de Grand Slam a revenit în Top 20 WTA după ce a atins faza semifinalelor la Indian Wells. Ea se pregătește acum să ia startul în turneul de la Miami, unde o va întâlni în turul 2 pe australianca Daria Saville.

Simona Halep a renunțat la antrenorii Adrian Marcu și Daniel Dobre după Australian Open. Ea a preferat să stea o vreme fără un tehnician, dar și-a schimbat optica după ce s-a pregătit câteva zile la Academia Mouratoglou din Franța.

La Academie am văzut că am nevoie de un antrenor, e bine să ai lângă tine pe cineva care știe tenis”, a declarat Simona Halep, potrivit GSP, înainte de competițiile din SUA.

„Am vrut să stau fără antrenor, am făcut asta la două turnee, dar este destul de greu. Nu e ușor să ajustezi antrenamentele, iar înainte de meciuri e greu să fii singură. E mai profesionist să am pe cineva cu mine, dar acele două turnee m-au făcut să văd unde sunt și să vad ceea ce îmi trebuie.

Simona Halep a început colaborarea cu francezul Morgan Bourbon (29 de ani) care i-a fost recomandat chiar de Patrick Mouratoglou, proprietarul Academiei de tenis ce îi poartă numele. Nu se știe dacă relația profesională se va extinde și după seria de turnee din America, mai ales că românca a declarat că e pentru prima oară când are un antrenor mai nervos decât ea.

„Cu Morgan lucrez de o săptămână. E de treabă, știe tenis, dar nu pot spune mai multe. Încerc să-l cunosc mai bine. Vorbim mult, pentru că încă nu ne știm. Eu am o rutină pe care vreau s-o păstrez, iar el s-a adaptat. Eu îl ascult când era ceva de spus. Nu am avut niciodată un antrenor mai nervos decât mine. E prima dată”, a mai spus Simona Halep pentru sursa citată.