Simona Halep, mesaj cu subînțeles după eșecul de la Doha. Fostul lider mondial și-a încheiat evoluția la turneul de la Doha. Constănțeanca a fost eliminată încă din primul tur de franțuzoaica Caroline Garcia, scor 4-6, 3-6. Criticată pentru prestația sa, inclusiv cea din jocul cu Jelena Ostapenko, din semifinalele competiției de la Dubai, Simona Halep a ales să răspundă într-o manieră personală.

Simona Halep, mesaj cu subînțeles după eșecul de la Doha. Fostul lider mondial trăiește aventura participării la turnee fără a avea sprijinul vreunui antrenor. Ea s-a despărțit de Adrian Marcu și Daniel Dobre, după Australian Open.

Simona Halep a declarat că, deocamdată, nu-și caută un alt antrenor, în schimb a cooptat în echipă un sparring-partner de la celebra Academie Patrick Mouratoglou, francezul Arnaud Restifo.

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai.