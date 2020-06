Simona Halep, mesaj clar din partea unei rivale! Ce a putut să-i transmită după decizia româncei

Simona Halep a declarat că are șanse mici să joace la US Open în acest an, din cauza condițiilor de călătorie și pentru că în SUA situația este mai dificilă în acest moment față de Europa.

O rivală a Simonei, mesaj categoric după ultimele reacții

De aceea, Simona Halep înclină să joace doar în Europa în acest sezon, refuzând să participe la turneele americane și apoi la cele din Asia, acolo unde au fost cele mai mari probleme în această criză sanitară.

Alături de Simona este și Petra Kvitova, o altă jucătoare de top, care nu ar vrea să participe la US Open. Totuși, compatrioata sa, Karolina Pliskova, mare rivală a lui Halep, este de altă părere după pauza de 3 luni din tenisul mondial.

„Eu voi zbura spre US Open, cu siguranță. Am stat acasă o lună și jumătate deja. Acum este important să începem. Cu cât o facem mai repede, cu atât mai repede vor veni și spectatorii. Dacă vom sta acasă nu rezolvăm nimic. Este adevărat că toți preferăm cu spectatori, dar dacă lor le place tenisul ar trebui să vină și să joace”, a fost mesajul subtil către Halep și Kvitova al Karolinei, fost lider mondial, conform spotmedia. Pliskova și Simona s-au întâlnit de multe ori în circuit, iar românca are avantaj în meciurile directe.

Turneele de Mare Șlem și Jocurile Olimpice, obiectivele Simonei

Ajunsă la aproape 29 de ani, deja lider mondial și cu două titluri de Mare Șlem în carieră, Simona Halep a anunțat că se va concentra din ce în ce mai mult pe turneele majore, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. De asemenea, vrea să obțină o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor.

Mai mult, Simona a explicat că vrea să se retragă din tenis mai repede decât se aștepta, în maximum 3 ani, pentru a dezvolta și mai mult viața personală, acolo unde are o relație de lungă durată cu Toni Iuruc.