Simona Halep joacă semifinala turneului de la Dubai. Fostul lider mondial a reușit, joi, să obțină prima sa victorie în fața unei jucătoare din Top 10 WTA, după aproape 17 luni. Halep a învins-o cu 6-4, 6-3 pe tunisianca Ons Jabeur și s-a calificat în penultima fază a competiției dotate cu premii totale de 703.580 de dolari. Simona Halep va juca, astăzi, contra celei care i-a „furat” titlul la Roland Garros, în 2017.

Simona Halep joacă semifinala turneului de la Dubai. Românca a ieșit victorioasă din confruntarea cu tunisianca Ons Jabeur, din sferturi, scor 6-4, 6-3. După un meci în care nu a fost în formă maximă, românca a știut, totuși, să profite de numeroasele greșeli neforțate ale lui Jabeur, o jucătoare masivă, cu lovituri foarte puternice.

Simona Halep s-a declarat bucuroasă de victorie, dar a precizat că partida a fost mai dificilă decât o arată scorul final.

„Chiar dacă au fost două seturi, a fost mult mai greu decât a părut. Am fost concentrată pe ce trebuia să fac. Am vrut să am răspuns pentru Ons. Are un joc complex, iar uneori lovește foarte tare! E prea departe să mă gândesc la trofeu. E o plăcere să joc mereu la Dubai. Publicul este fantastic. Mulțumesc pentru sprijin!”, a spus Simona Halep, conform gsp.ro.