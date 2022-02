Simona Halep, invidiată de americani. Fostul lider mondial a trecut într-o manieră clară, scor 6-2, 6-4, de americanca Alison Riske în primul tur al turneului de la Dubai. Jucătoarea din Constanța nu are, la ora actuală, niciun antrenor lângă ea, după despărțirea de Adrian Marcu și Daniel Dobre. Simona Halep joacă astăzi, în optimi, contra compatrioatei și prietenei sale, Gabriela Ruse.

Simona Halep a pus punct colaborării cu Adrian Marcu și Daniel Dobre, după Australian Open, unde a fost eliminată în optimi de franțuzoaica Alize Cornet. Ea a cooptat în echipă, în schimb, ca sparring-partner, pe francezul Arnaud Restifo, de la Academia Patrick Mouratoglou.

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai.