Simona Halep, interviu senzațional în carantină. A fost singura care a acceptat: doar acolo se putea întâmpla așa ceva

Simona Halep vine cu dezvăluiri impresionante pentru fanii ei. Ce mărturii deosebite a făcut celebra sportivă în cadrul unui interviu în carantină? Ce a acceptat campioana noastră să facă?

Surpriză uriașă pentru fanii celebrei jucătoare de tenis de la noi. Simona Halep a acceptat o provocare aparte lansată de către doi prezentatori ai unui post radio australian. Astfel, sportiva noastră a acceptat un interviu de la înălțime.

Mai exact, transmițându-le toate cele bune fanilor de pe un acoperiș. Amintim că aceasta a intrat în carantină înainte de a participa la Melbourne Summer Series și la Australian Open (8-21 februarie), primul mare turneu al anului.

Eric și Soda au dorit să facă ceva inedit, așa că au urcat pe acoperișul unei clădiri cu un megafon pentru a-și face atenți vecinii dintr-un hotel de lângă. Dintre marii jucători de tenis prezenți în hotelul de vizavi doar Simona Halep și antrenorul ei au răspuns apelului celor doi de a ieși la balcon la un scurt dialog.

Văzând că aceștia cooperează, vedetele de la radio au plusat. Scenele i-au făcut pe fanii Simonei să o placă și mai tare, blondina reușind să le arate încă o dată cât este de naturală în reacție.

„Am dat de aur din prima zi! Incredibila Simona Halep și antrenorul ei au ieșit pe balconul lor pentru a ne face cu mâna și a discuta cu Erin&Soda. Ea a dezvăluit că s-a trezit devreme și că nu a deranjat-o tot zgomotul pe care îl făceau oamenii noștri. În următoarele două săptămâni, Erin&Soda vor urca pe acoperiș pentru a încerca să-i distreze pe noii vecini”, se arată pe site-ul postului de radio, potrivit news.ro, citat de qwer.ro.

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte

2 (2). Simona Halep 7.255

3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780

4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760

5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.260

6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205

7 (10). Aryna Sabalenka (Belarus) 4.580

8 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555

9 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.516

10 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.505

56 (56). Patricia Maria Ţig 1.229

72 (71). Sorana Cîrstea 999

79 (78). Irina-Camelia Begu 932

93 (92). Ana Bogdan 805

120 (119). Irina Bara 636

137 (137). Mihaela Buzărnescu 558

144 (144). Monica Niculescu 519

160 (159). Elena-Gabriela Ruse 454

168 (168). Jaqueline Cristian 432

193 (193). Laura Ioana Paar 347

205 (205). Gabriela Talabă 324

267 (262). Alexandra Cadanţu 242

289 (286). Nicoleta Dascălu 219

„Eu m-am protejat foarte mult la turnee, la turnee nu avem voie să ieşim din hotel, deci eram protejaţi 100%. Dar aici am mai ieşit în oraş, am avut de făcut anumite treburi, să-mi cumpăr câte ceva şi probabil l-am luat din oraş. Nu ştiu de unde l-am luat, dar trebuie să ne protejăm şi mai mult, deşi nu este uşor, pentru că mental intră o teamă şi nu mai poţi să fii relaxat. Nu trebuie să trăim în teamă, dar trebuie să ajutăm la limitarea răspândirii virusului. Oamenii de la Matei Balş m-au ajutat foarte mult şi m-au susţinut pe toată perioada şi probabil şi de aceea am trecut mult mai uşor peste această problemă”

Simona Halep