Simona Halep, imaginea care i-a cucerit pe fani. Unde se află acum românca, cel mai probabil cu iubitul ei

Simona Halep a terminat anul nu cu prea mult succes, dar tot cu susținerea românilor alături. Aceasta se bucură de timpul liber și de frumosa poveste de dragoste pe care o trăiește alături de Toni Iuruc. Unde se află aceasta? Cel mai probabil, partenerul îi este alături.

Campioana noastră a terminat o serie de turnee. Anul acesta s-a terminat pentru ea cu mai multe înfrângeri și multe semne de întrebare, din păcate. Cu toate astea, Simona știe că trebuie să rămână în forță mereu și că are parte doar de o perioadă mai puțin bună pe partea profesională. Pe partea amoroasă însă, se poate mândri că a tras lozul cel mare. Cuplul se îndreaptă cu pași repezi spre ziua în care își va oficializa relația în fața ofițerului stării civile și în fața Domnului. Până atunci, Simo și-a luat timp să se bucure de sezonul rece în străinătate de data aceasta.

Campioana noastră a postat o fotografie din Budapesta pe o rețea de socializare. Cel mai probabil o acompaniază și iubitul, pentru că de la începutul relației a scos-o rar din raza sa vizuală, semn că iubirea e mare. Simo s-a pozat foarte zâmbitoare, liniștită, după poziția corpului, și plină de pozitivism. Fanii s-au bucurat mult să o vadă într-o formă bună și nu cu moralul la pământ după ultimele înfrângeri.

„Nu știu dacă o vom ține la mare sau într-un alt loc. Nu aș vrea să visez la ceva și să nu reușesc să fac să devină realitate, dar mi-aș dori să am aproape cât de mulți oameni din familie și dintre prieteni alături de mine. Mi-ar plăcea să fac nunta în România, nu ştiu dacă pe malul mării, dar mi-ar plăcea să mă căsătoresc la Constanţa. Îmi doresc să am o familie și o să mă dedic total copiilor mei. Sper să am copii și să pot. Și nimic tenis, câțiva ani. După aceea o să mă ocup și de ei, să facă un sport, dacă vor, dacă nu, o să îi susțin în totalitate în tot ceea ce vor ei să facă. Viața mea o să fie foarte îngrijită după tenis”

Simona Halep