Simona Halep, ignorată de WTA. Cine este personajul care a dispărut „misterios” din staff-ul jucătoarei, după apariția acuzațiilor de dopaj

Simona Halep a fost „uitată” de WTA. Sportiva din România nu a primit niciun premiu din partea forului oficial, la final de an, deși a terminat pe locul 10 în clasamentul mondial profesionist. Dublă campioană de Grand Slam în 2022, Iga Swiatek a primit distincția pentru „Jucătoarea anului”.

Simona Halep, uitată de WTA la premiile de final de an

Simona Halep primește încă o lovitură în urma scandalului de dopaj. WTA a acordat premiile de final de an, iar sportiva din România, suspendată provizoriu după testul pozitiv de la US Open, nu a primit nimic. Asta deși în acest an a atins câteva borne importante și a rămas în top 10 WTA, în condițiile în care nu a mai jucat niciun meci de la finalul lunii august.

Premiul pentru „Jucătoarea anului” a fost primit de Iga Swiatek, liderul clasamentului mondial. Poloneza a avut un sezon senzațional în care a câștigat opt turnee WTA, inclusiv competițiile de calibru de de la Doha, Indian Wells, Miami și Roma, precum și titlurile de mare șlem puse în jos la Roland Garros și US Open.

Jucătoarea cu cel mai notabil progres a fost brazilianca Beatriz Haddad Maia, iar chinezoaica Qinwen Zheng a primit distincția pentru cea mai bună jucătoare nou apărută în circuitul de elită al tenisului feminin.

Simona Halep, „părăsită” de primul om adus în staff de Patrick Mouratoglou

Fostul lider WTA trebuie să se apere în scandalul de dopaj în fața unui tribunal independent din Londra. Sportiva din Constanța nu a vorbit în public despre acest moment, dar au apărut informații potrivit cărora agenția franceză pe care a angajat-o să investigheze situația ar fi ajuns la concluzia suplimentele nutritive pe care le folosește sportiva din România ar fi fost produse într-o fabrică de medicamente. Acolo s-ar fi produs contaminarea. Există informații care spun că s-ar fi găsit inclusiv persoana care a făcut această greșeală.

În așteptarea verdictului, în staff-ul Simonei Halep se produc schimbări. ProSport scrie că Arnaud Restifo, cel care i-a fost zece luni sparring-partner sportivei noastre, și-a găsit altă slujbă. Arnaud Restifo a fost adus în echipă de antrenorul Patrick Mouratoglou, înainte ca francezul să semneze contractul, iar acum are o funcție de conducere în compania care o impresariază pe Halep. El gestionează mai multe conturi de afaceri ale unor sportivi reprezentați de Nina Wennerstrom, managerul din Suedia care a înlocuit-o pe Virgia Ruzici, la sfatul lui Mouratoglou.