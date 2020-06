Simona Halep, gest minunat! A plătit toate salariile

Simona Halep așteaptă revenirea în circuit după o pauză de peste 3 luni. În această perioadă, românca a făcut un gest remarcabil pentru staff-ul său.

Un nou gest minunat al Simonei Halep

Chiar dacă mulți jucători s-au plâns de probleme financiare în lunile de pauză, nu la fel s-a întâmplat și cu a doua jucătoare a lumii. Asta și pentru că a câștigat peste 30 de milioane de euro din tenis și este pe locul 4 în clasamentul all-time. Doar Serena, Venus Williams și Maria Sharapova au câștigat mai mulți bani în carieră.

Tocmai de aceea, dar și pentru că s-a înconjurat de oameni apropiați în staff, Simona Halep a decis să le ofere salariile oamenilor din staff pentru această perioadă, fie că a fost vorba de antrenorii Darren Cahill și Artemon Apostu-Efremov sau de fizioterapeuți, susține spotmedia.ro.

Simona a obținut 36 de milioane de dolari până acum și va urca în curând pe locul 3 în clasament, după ce Maria Sharapova s-a retras înainte de pandemie. Rusoaica a obținut puțin peste 38 de milioane, iar românca o poate depăși chiar în acest an.

Roland Garros și US Open, obiectivele din 2020

Cel mai probabil, în acest an se vor disputa foarte puține turnee, dar oficialii din ATP și WTA speră ca măcar competițiile majore de la Roland Garros și US Open să se dispute. Acestea sunt și marile obiective ale Simonei Halep în acest an, care a anunțat că vrea să se concentreze pe turneele de Mare Șlem.

De asemenea, Halep mai are un obiectiv important, dar pentru 2021. Simo vrea să obțină o medalie anul viitor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate din cauza problemelor globale din acest moment. Turneele din acest an se pot relua la început de august, cu pregătirile pentru US Open, în SUA. Abia după vor fi turneele pe zgură unde Simona este principala favorită la Roland Garros.