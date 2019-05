Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Madrid. Constănțeanca a învins-o în semifinală pe Belinda Bencic, cu scorul de 6-2, 6-7, 6-0 și este la o singură victorie de revenirea pe locul 1 în clasamentul WTA.

Simona va întâlni în ultimul act al competiției învingătoarea din meciul Sloane Stephens – Kiki Bertens.

„Spune-ne, Simona Halep, cum ai reușit această lovitură?”, au scris cei de la WTA pe contul oficial de Twitter, în timupl partidei cu Belinda Bencic, după o serie de lovituri bine plasate ale sportivei din România.

Tell us @Simona_Halep, how did you get this shot? 🤯#MMOpen pic.twitter.com/8JcwrIG1ho

— WTA (@WTA) May 10, 2019