Simona Halep, declaraţie amuzantă despre Darren Cahill! Cum l-a caracterizat pe antrenorul australian

Simona Halep s-a calificat în turul 3 la WTA Roma, după ce a învins-o pe Jasmine Paolini, locul 99 WTA, scor 6-3, 6-4. A fost un succes pentru care Simona s-a întrebuinţat serios. Mai ales că a fost trădată de serviciu, iar adversara ei a făcut break de cinci ori în meci. Cu acest nou succes, Simona îşi extinde seria de invincibilitate. Ultimul ei eşec a fost în luna ianuarie, la Australian Open, în faţa ibericei Garbine Muguruza.

„N-a fost un meci uşor. Am fost un pic încordată. Parcă nu pleca mingea din rachetă. E bine că am terminat în două seturi. Jasmine este o jucatoare bună. Per total, a fost un meci bun şi mă bucur că m-am calificat în urmatorul tur. Îmi era bine să joc împotriva celor din top, nu ai nimic de pierdut. Nu ţin cont de seria de victorii, dar sper să câstig cât mai mult. Îmi creşte încrederea când câştig”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.