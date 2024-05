Simona Halep, criticată de o româncă pentru comportamentul ei. Gestul pe care sportiva l-ar fi făcut într-un coafor din China: „Un gust amar”

Unii spun că nu ar trebui să ne întâlnim niciodată idolii, iar o tânără a simțit-o pe propria piele. Simona Halep a fost criticată de o româncă pentru comportamentul pe care l-a avut într-un salon din China.

Simona Halep este unul dintre cei mai iubiți sportivi ai țării noatre. A reușit performanțe spectaculoase, a trăit un coșmar ce i-a amenințat întreaga carieră. La fiecare pas, este urmărită și susținută de oameni din aproape toate colțurile lumii.

Temperamentul său vulcanic a ieșit de câteva ori la iveală, pe terenul de tenis, însă, în general, suntem obișnuiți să o vedem cu zâmbetul pe buze. Nu a fost cazul în momentul în care a întâlnit o altă româncă, în salonul de înfrumusețare al unui hotel din Wuhan, China, unde ajunsese pentru a participa la turneul de tenis organizat în oraș.

Te-ar putea interesa și: Simona Halep pregătește cea mai mare lovitură în showbiz. Ce vrea să facă după scandalul de dopaj, e unic în România!

Întâmplarea dezamăgitoare a fost povestită în mediul online:

„Am întâlnit-o pe Simona Halep și a fost, de departe, cea mai nasoală experiență pe care am avut-o cu o celebritate. A fost în urmă cu câțiva ani, când locuiam în China, vorbim de anul 2015, în Wuhan, mai exact, este un tuneu de tenis acolo. Eu lucram într-un hotel de șapte stele de acolo, dar jucătoarele de tenis stăteau într-un hotel care făcea parte din același grup, vizavi de hotelul nostru.

Hotelul la care lucram avea un hair salon. La un moment dat, vine managerul salonului să mă roage să mă duc până sus pentru că este o jucătoare de tenis acolo, vrea să își facă ceva la păr și nu se înțelege cu stilistul. În momentul ăla, habar n-aveam că e vorba de ea, pur și simplu era o străină care avea nevoie de ajutor pentru că nu se înțelegea cu stilistul.

Intru acolo și o văd pe Simona Halep. Menționez faptul, încă o dată, că era 2015, deci încă nu era așa cunoscută și așa campioană și așa mai departe. Era o jucătoare de tenis bună, în ascensiune. Dar eu bineînțeles că știam de ea. Mă duc acolo, eram super entuziasmată, nu-mi venea să cred că o văd pe Simona Halep. O spăla pe cap în momentul în care am intrat eu acolo. Când am văzut-o, zic: „Simona, bună! Eu sunt Raluca, lucrez aici, am venit să te ajut în conversația cu stilistul”, moment în care ea s-a întors și a zis „Mda, bine, hai un pic aici să-ți arăt”. Am fost ușor descumpănită în momentul ală”, a povestit utilizatoarea platformei.