Simona Halep, boicot la FedCup. Federația Română de Tenis, măsuri legate de sportivă

Simona Halep hotărăște să boicoteze meciurile de la Fed Cup. Federația Română de Tenis vrea să ia măsuri în legătură cu această decizie. De ce a luat Simona această hotărâre?

Simona Halep a luat hotărârea să boicoteze meciurile din cadrul Fed Cup, aceasta fiind nemulțumită de schimbările făcute. Cei din Federația Române de Tenis încearcă însă să o convingă pe campioană la renunțarea boicotului, organizând meciul cu Italia la Constanța. Meciul se va juca la Cluj Napoca dacă Simona nu se răzgândește în privința deciziei luate.

„Nu am spus niciodată ca Fed Cup este un subiect închis, am spus ca am fost foarte dezamăgită de întâlnirea din Franța. M-a durut, am suferit ca nu am putut sa facem mai mult. Am spus ca dacă se schimba sistemul nu voi mai juca, nu mi se pare potrivit. Fed Cup înseamna sa joci acasă, sa joci în deplasare, dar subiectul e încă deschis. Probabil voi juca în februarie și voi juca în continuare” spune Simona.