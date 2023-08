Simona Halep așteaptă în continuare verdictul în cazul de dopaj. Ce au remarcat americanii: ”Nu va da înapoi”

Simona Halep așteaptă verdictul de la tribunalul independent Sports Resolutions din Londra, după ce a fost audiată în cazul de dopaj. Dar răspunsul întârzie, însă chiar și așa fostul lider mondial speră să poată juca la US Open. Americanii de la Tennis World USA sunt de părere că Simona Halep „le transmite tuturor un mesaj” prin ce a făcut în ultimele zile.

Simona Halep a fost informată pe 7 octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, în urma unui test antidoping efectuat la US Open. De atunci, Simona Halep este suspendată și așteapta verdictul tribunalului independent de la Londra, unde a fost audiată pe 28 și 29 iunie, Acesta ar fi trebuit să primească un răspuns la jumătatea lunii iulie.

Avocații sportivei speră să nu fie suspendată, ci să primească doar un avertisment. Simona Halep a publicat pe rețelele de socializare mai multe filmulețe cu ea în sala de forță și pe terenul de tenis, semn că vrea să fie în cea mai bună formă fizică în cazul în care va putea juca la US Open. În aceste zile, ea a distribuit pe Instagram un nou videoclip de la antrenament, iar americanii de la Tennis World USA susțin că vrea să transmită tuturor un mesaj.

Aceștia menționează că Simona Halep ar fi trebuit să primească până acum un răspuns de la tribunalul din Londra. „Verdictul ar putea fi dat în orice zi, dar amânarea lui nu o favorizează pe Halep”, au mai adăugat americanii de la Tennis World USA.

Simona Halep sharing more videos of her keeping in shape for whenever they let her play again. She isn’t giving up! pic.twitter.com/WTpVl6CJA0

— Romanian Tennis (@WTARomania) August 3, 2023