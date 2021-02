Simona Halep a luat decizia vaccinării, imediat după Australian Open. Reacția româncei de azi

Simona Halep a avut mult de pierdut din cauza pandemiei, la fel ca cei mai mulți din lumea întreagă. Aceasta a fost astfel nevoită să se obișnuiască cu gândul că majoritatea competițiilor se amână drept urmare a contextului. Acum, vine o cu decizie aparte în fața fanilor. Sportiva vrea să se vaccineze!

Simona Halep vrea să se vaccineze. Care a fost reacția româncei?

Simona Halep a fost nevoită ca anul ce a trecut și plus o prelungire din cel actual să își ia o pauză. Sportiva a luat la cunoștință evenimente și vești la care nu s-ar fi gândit – competiții amânate sau obligația de a ajunge mai devreme la Australian Open pentru a sta în izolare, în conformitate cu restricțiile de peste tot în lume.

Jucătoarea de tenis și-a manifestat mereu deschiderea spre vaccin încă de când totul era mai nesigur. Aceasta chiar a fost infectată în cursul anului trecut și a recomandat oamenilor să fie atenți și să nu ia în derâdere o astfel de problemă.

Acum, după experiența recentului joc împotriva Serenei Williams, campioana a luat numaidecât în considerare să se imunizeze împotriva noului virus tocmai în speranța ca mai mulți să-i urmeze exemplul.

„Sunt bine, am avut un pic de emoţie. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum”

„Sunt bine, am avut un pic de emoţie. Îmi doream (să mă vaccinez – n.r.), dar, bineînţeles, că tot timpul am emoţii când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer.

Consider că este spre binele tuturor acest vaccin şi, de aceea, am şi hotărât să îl fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate şi sper cât mai mulţi oameni să se vaccineze. Am primit flori. Mă bucur tare mult că am venit aici şi s-au ocupat foarte bine de mine şi le mulţumesc foarte mult”, a spus Halep.

Aceasta a menționat că administrarea vaccinului o va face să se simtă mai în siguranță: „Trebuie să fac şi rapelul. Mă linişteşte acest lucru că sunt mai în siguranţă după acest vaccin, dar, în continuare, o să am grijă şi o să încerc să mă protejez cât se poate de mult.”

Întrebată de frica din dreptul posibilelor reacții adverse la vaccin, Simo a răspuns: „Sunt bine acum, nu am nimic, nu sunt reacţii adverse, sper să nu am niciodată.” Halep a avut o gândire pozitivă chiar și atunci când a fost infectată cu virusul.