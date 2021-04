Simona Halep a făcut anunțul de care fanii se temeau: ”Am putut să simt cum e viața normală” VIDEO

Jucătoarea româncă de tenis, Simona Halep, a fost invitată la ”One on One with Chris Evert”, o emisiune care este găzduită de canalul de Youtube WTA, și a făcut dezvăluiri interesante.

Simona Halep a făcut anunțul de care fanii se temeau

Printre altele, Simona Halep a spus când s-a simțit cel mai deznădăjduită după ce a fost învinsă într-un meci. Simona Halep, jucătoarea de tenis în vârstă de 29 de ani, a spus că s-a răzgândit după pandemia de coronavirus și că mai dorește să joace tenis 3-4 ani. Iar asta în condițiile în care inițial voia să mai evolueze doar un an.

”Obiectivul meu este să mai joc 3-4 ani. Înainte de pandemie, spuneam că mai joc un an, dar acum îmi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasă și am putut să simt cum e viața normală. E destul de plictisitoare, am nevoie de adrenalină. O să mai joc câțiva ani și obiectivul este să dau tot ce am mai bun. Evident, Grand Slam-urile sunt pe primul plan. Voi lupta pentru ele, dar fără presiune”, a declarat Simona Halep, într-un interviu pe care i l-a acordt legendarei Chris Evert.

”A fost cel mai special trofeu”

De asemenea, în cadrul discuției, Halep a rememorat și victoria de la Roland Garros 2018, primul ei triumf la un turneu de Grand Slam.

„A fost cel mai special trofeu, pentru că a fost primul (n.r. – de Grand Slam). L-am așteptat atât de mult, am avut așa multe dezamăgiri de-a lungul anilor, pierzând două finale acolo. Mereu am simțit că Roland Garros este casa mea pentru că se joacă pe zgură, în România avem multe terenuri de zgură și obișnuiam să joc pe ele la junioare. A fost incredibil, toți oamenii cântau imnul, să am acel trofeu în mâinile mele a fost tot ceea ce visam. Mulți ani de muncă grea, mulți cu momente dezamăgitoare, toate finalele pierdute, parcă s-au șters când am câștigat. Am primit iubirea din partea publicului, mi-au arătat că sunt fericiți pentru mine. Și am avut persoane foarte speciale alături de mine. A fost cel mai special moment din viața mea, asta este sigur”, a spus Halep.

Simona Halep (3 WTA, 29 de ani) o să participe la turneul WTA 500 de la Stuttgart. Acest turneu o să se dispute între 19 și 25 aprilie. Sportiva din Constanţa beneficiază de un prim tur liber, iar în turul doi, Simona Halep se va duela cu câștigătoarea partidei dintre Marie Bouzkova și Marketa Vondrousova. Dacă o să reușească să ajungă până în semifinale, Simona Halep ar putea să se întâlnească cu Sofia Kenin sau Aryna Sabalenka. De asemenea, pe cealaltă parte a tabloului se află jucătoare precum Ashleigh Barty, Jelena Ostapenko, Elina Svitolina, Karolina Pliskova sau Petra Kvitova.