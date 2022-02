Silviu Biriș, apel disperat către guvernanți. Ce îi roagă urgent (exclusiv)

Silviu Biriș a făcut un apel disperat pentru guvernanți. Ce îi roagă acesta urgent. Actorul în vârstă de 48 de ani este și absolvent de Teologie. El nu este preot, ci teolog, iar la ora actuală este în anul 1 la Master. Silviu Biriș, care s-a îmbolnăvit de două ori de covid fiind, are și o rugăminte către autorități.

Actorul Silviu Biriș a spus că deși s-a vaccinat, a purtat mască și mănuși și și-a dezinfectat mâinile, tot s-a îmbolnăvit de coronavirs. Nu o dată, ci de două ori. Artistul le cere guvernanților să deschidă larg porțile teatrelor, mai ales că actorii și spectatorii sunt testați înainte de ridicarea cortinei: „De ce se joacă cu 30% din capacitatea sălii, dacă ne testăm cu toții? Ridicați restricțiile!”, a declarat Silviu Biriș pentru impact.ro.

Silviu Biriș a vorbit despre situația actuală din lumea teatrului:

Silviu Biriș s-a vaccinat anti-covid pentru a putea câștiga ceva bani și din alte contracte:

1Am vrut să ajut la normalizare, de aceea am făcut acest vaccin. La noi, în meserie, nu te mai cheamă la casting decât dacă ești vaccinat, așa s-a ajuns. Am pierdut contracte și bani, iar acum, după ce l-am făcut, nu se mai organizează castinguri. Și la biserică sunt mulți vaccinați, știu și credincioși și preoți”.

Silviu Biriș are o rugăminte pentru guvernanți, și anume, aceea de a renunța la restricțiile de la teatru, în ce privește numărul de spectatori.

Artistul a mai dezvăluit că s-a îmbolnăvit de două ori de Covid-19, de la debutul pandemiei:

„A doua oară am făcut o formă mai ușoară, dar nu foarte ușoară, deși am fost vaccinat. Mă vaccinasem, căci inițial am crezut că nu ne vom îmbolnăvi deloc. Am purtat mască, mănuși, m-am dezinfectat pe tălpi, dar nu te protejează nimeni, decât Dumnezeu.

La repetiții nu mai purtăm mască, doar unii mai poartă, dar sunt foarte puțini, păstrăm și o distanță mai mare pe scenă. Dar nu poți trăi toată viața sub un glob de sticlă. Părinții mei nu s-au vaccinat, au făcut Covid-19, dar nu au fost grav bolnavi”.