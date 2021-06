Un protest fără precedent a avut loc în fața Primăriei Sectorului 1, acolo unde mai mulți tineri s-au adunat pentru a strânge semnături privind organizarea unui referendum cetățenesc. Oamenii sunt nemulțumiți de serviciile oferite de primărie, motiv pentru care își doresc să poată schimba pentru î

Mai mulți tineri din sectorul 1 al Capitalei s-au decis să proteteze luni seară împotriva lipsei de servicii a primăriei de sector, după ce scandalul deșeurilor care au inundat cartierul pare să ia amploaie, iar soluțiile nu se întrevăd.

Din acest motiv, oamenii s-au decis să organizeze evenimentul „Înmormântarea serviciilor publice” prin care să fie adunate semnături care să le permită cetășenilor să decidă dacă actuala administrație prestează servicii necesare pentru cei care au votat acum mai bine de jumătate de an. Astfel, acest referendum este considerat un exercițiu democratic pe care îl merită oricine.

„ Eu nu am nimic cu doamna primar. Eu am ce am cu modul în care se manifestă.

În seara asta la ora 22.00 nu mai plouă. Colivă o să reziste. Ne vedem în față Primăriei Sectorului 1 la înmormântarea serviciilor publice.

Lansăm campania de strângere de semnături pentru referendum cetățenesc. De ce? Ca toți cei care stau în Sectorul 1 să poată să își dea cu părerea dacă sunt mulțumiți de actuala administrație la jumătate de an de la alegeri. Este un exercițiu democratic pe care considerăm că merită să îl încercăm.

După, mergem la Adry (The Place Pub – București) să bem o bere. Care nu vine mă-să e… continuați voi”, a fost textul compus pentru a anunța evenimentul