Shakira și Lewis Hamilton nu se mai ascund. „Este distractiv și plin de farmec” – FOTO

Shakira și Lewis Hamilton sunt tot mai atrași unul de celălalt, iar prietenii sunt convinși că este vorba despre începutul unei povești de dragoste. Jurnaliștii de la People scriu că cei doi petrec foarte mult timp împreună, iar când se simt în siguranță și sunt departe de ochii curioșilor nu lipsesc momentele de tandrețe.

Pentru Shakira plecarea de la Barcelona la Miami nu înseamnă doar distanță față de Gerard Pique și iubita lui, Clara Chiar Marti, ci șansa unui nou început, de care pare că vrea să profite. Artista s-a mutat cu cei doi copii într-o vilă de aproape 15 milioane de dolari și este pregătită și pentru o nouă relație. Are deja pretendenți. L-a refuzat pe Tom Cruise, dar este foarte atrasă de pilotul din Formula 1, Lewis Hamilton. Cei doi au fost fotografiați de mai multe ori în timpul unei cine și chiar când s-au plimbat cu barca. Se înțeleg de minune, își zâmbesc „vinovat” și caută tot mai multe ocazii să se vadă.

Jurnaliștii de la People au aflat de la un prieten al celor doi că este vorba despre o relație la început de drum. „Petrec timp împreună și sunt în faza de a se cunoaște mai bine. Este distractiv și plin de farmec”, se spune în materialul de la People, preluat de The Sun. Ultimele imagini sunt de acum câteva zile, iar pilotul britanic a fost surprins cu brațul în jurul artistei, într-un gest ce nu părea doar o dovadă de bună amiciție (FOTO AICI).

De altfel, Shakira dădea de înțeles că a trecut de perioadă dificilă și că este gata pentru o nouă relație de lungă durată.

„A fost un an în care am realizat că femeile suntem mai puternice decât credem, mai curajoase decât am crezut și mai independente decât am fost învățate să fim.

„Pentru că ce femeie nu și-a uitat, la un moment dat, în viața ei, propria valoare pentru că își căuta atenția și iubirea altcuiva? Mi s-a întâmplat mie, de mai multe ori”, a declarat artista.