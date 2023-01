Shakira îi umilește pe Gerard Pique și Clara Chia Marti, în melodia lansată acum câteva ore. „Te dădeai mare campion. Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo” – VIDEO

Shakira nu a trecut peste despărțirea de Gerard Pique și a dat de pământ cu tatăl copiilor ei într-o melodie pe care a lansat-o în colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap. Nu încape nicio urmă de îndoială. Mesajul este pentru fostul ei iubit și pentru actuala lui prietenă. Versurile sunt foarte dure.

Shakira a lansat o melodie în care îi atacă pe Gerard Pique și pe Clara Chia Marti

Shakira a ieșit la atac și de data aceasta nu s-a mai ferit de cuvinte. Dacă în melodiile „Te felicito” și „Monotonia”, mesajele au fost transmise „cu perdea”, acum lucrurile sunt foarte clare. Piesa pe care a lansat-o în colaborare cu DJ-ul argentinian Bizarrap este un atac direct la adresa lui Gerard Pique și al iubitei acestuia, Clara Chia Marti.

Piesa a ajuns pe YouTube pe data de 11 ianuarie, iar după doar 40 de minute avea deja peste două milioane de vizualizări, au notat jurnaliștii de la as.com.

Versurile noii piese lansate de Shakira:

Îmi pare rău, am luat deja un alt avion

Nu mă mai întorc aici, nu vreau o altă dezamăgire,

Te dădeai mare campion

Dar când am avut nevoie de tine, mi-ai arătat cea mai proastă versiune

Îmi pare rău, dragă, ar fi trebuit să dau afară pisica (n.r. – aluzie la Pique) în urmă cu multă vreme

O lupoaică așa ca mine (n.r. – aluzie la piesa She Wolf, lansată în 2009) nu e pentru amatori

O lupoaică așa ca mine nu este pentru tipi ca tine

Pentru tipi ca tine

Sunt prea bună pentru tine

Și de aceea ești acum cu o fată exact ca tine

Asta e pentru ca tu să te scandalizezi

Mestecă și înghite, înghite și mestecă

Nu mă întorc la tine

Nici chiar dacă plângi în fața mea sau mă implori

Am înțeles că nu e vina mea că oamenii te critică

Eu doar fac muzică

Îmi pare rău că te irită

M-ai lăsat vecină cu soacra

Cu presa la ușă și datoriile la Fisc

Ai crezut că m-ai rănit, dar m-ai făcut mai dură

Femeile nu mai plâng

Femeile fac bani

Ea are un nume de persoană bună

E clar că nu e ceea ce pare (clare-mente – joc de cuvinte complex, format din numele noii iubite a lui Pique, Clara, și „mente” care înseamnă a minți)

Ea are un nume de persoană bună

Clar este exact ca tine

Pentru tipi ca tine

De la iubire la ură nu este decât un singur pas,

Nu te întoarce aici, fii atent la mine.

Fără resentimente, dragă.

Îți doresc să-ți meargă bine cu presupusa mea înlocuitoare.

Nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu tine

Ești atât de diferit încât nici măcar nu te pot recunoaște

Eu fac cât două de 22

Ai schimbat un Ferrari cu un Twingo

Ai schimbat un Rolex cu un Casio

Tu mergi repede, ia-o mai încet

Mergi mult la sală, dar antrenează-ți și creierul un pic.

Sunt fotografiată peste tot

Aici mă simt ca un ostatic

Mie îmi convine,

O să eliberez casa mâine

Și dacă vrei poți s-o aduci și pe ea la tine.

Fanii care au văzut videoclipul s-au împărțit în două tabere. Cei mai mulți o laudă pentru că a avut curajul să vorbească franc despre ceea ce s-a întâmplat, dar au existat și persoane care au considerat că prin această melodie dă frâu frustrărilor și că nu ar fi trebuit ca această răfuială să aibă loc public.

Shakira și Pique s-au despărțit oficial în luna iunie, după 12 ani de relație, iar de atunci au dus lupte grele, cu ajutorul avocaților, în care au împărțit averea de 700 de milioane de euro, dar au încercat să găsească un numitor comun privind custodia copiilor.