Sfatul lui Titi Aur după suferința trăită de Xonia, acuzată că a condus băută și drogată: ”Refuzați testul în trafic!”. Care sunt cele mai sigure analize EXCLUSIV

Cântăreața Xonia sau Loredana Sachelaru, pe numele real, acuzată, anul trecut, de Poliția Română că a condus sub influența substanțelor interzise, s-a luptat din răsputeri să-și facă dreptate și să-și spele imaginea. A și câștigat. În urma testelor făcute de medicii legişti, ea va cere daune morale pentru trauma suferită. Prin intermediul Playtech Știri, celebrul pilot Titi Aur, specialist în conducerea defensivă, le oferă sfaturi valoroase șoferilor, pentru ca experiența trăită de Xonia să nu se mai repete.

În urmă cu un an, Xonia a fost oprită în trafic de oamenii legii, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Testele făcute atunci au arătat că vedeta avea o concentrație de 0,30 g/l alcool pur în aerul expirat și că se afla sub influența substanțelor interzise:

”La data de 23 Iunie a.c., în jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de către o femeie, pe o stradă din sectorul 2. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana care conducea autovehiculul se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, dar și că nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României. În acest context, a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 336 alin.2 și art. 335 alin.2 din Codul Penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, se menționa în comunicatul Poliției Capitalei.