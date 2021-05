Sfârșit tragic pentru un om de afaceri din România. Și-a dat foc chiar în sediul propriei firme

Un om de afaceri din Botoșani și-a găsit sfârșitul într-un mod cumplit. Acesta a fost găsit de angajați după un gest extrem. Și-a dat foc chiar în sediul firmei, în timpul nopții.

Omul de afaceri a fost găsit a doua zi, de dimineață, de către proprii săi angajați. Acesta prezenta arsuri grave pe toată suprafața corpului. Medicii ajunși la fața locului nu au mai avut ce face, decât să constate decesul. Bărbatul ar fi avut mai multe probleme personale, dar și de sănătate, motiv pentru care a recurs la acest gest extrem.

Un om de afaceri din Focșani, proprietar al mai multor cofetării din zonă, a fost găsit mort. A fost înțepat de mai multe albine și a făcut șoc anafilactic. Bărbatul avea 60 de ani și a fost găsit inconștient de echipajul de pe Ambulanță, după ce o persoana a sunat la 112, spunând ca a fost înțepat de albine.

„Politisti din cadrul Postului de Politie Dumitresti au fost sesizati prin apelul 112 despre faptul ca o persoana a fost intepata de albine, fiind in stare de inconstienta. Din primele cercetari efectuate de politisti, a reiesit faptul ca barbatul de 60 de ani, din municipiul Focsani, venise in localitatea Chiojdeni pentru a deprinde cunostinte despre apicultura. La fata locului s-a deplasat si un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Vrancea care, in urma efectuarii manevrelor de resuscitare, a constatat decesul persoanei.

Cu ocazia cercetarii la fata locului si examinarii vizuale a cadavrului s-a constatat ca nu prezinta leziuni pe corp, iar cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Vrancea in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa”, se arata in comunicatul IPJ Vrancea.