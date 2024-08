Serialul de pe Netflix care te va ține lipit de televizor tot weekendul. E bazat pe o poveste reală

Un serial Netflix bazat pe o poveste reală este cel mai urmărit de pe platforma de streaming. Actorul principal este chiar cel care a trăit povestea, iar acum a transpus-o într-un serial de succes.

Protagonistul și creatorul serialului „Baby Reindeer” este Richard Gadd, iar povestea se bazează pe propria lui experiență. Donny Dunn, numele său din serial, este urmărit și hărțuit de o femeie ai în vârstă, Martha, după ce i-a oferit un ceai gratis la barul la care lucrează.

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca un gest drăguț și atât de neînsemnat să-i provoace atâta durere, fizică, dar mai ales mintală. Serialul a fost lansat în luna aprilie a acestui an, iar de atunci domină clasamentul celor mai vizionate seriale de pe Netflix.

Doar în perioada 29 aprilie – 5 mai, serialul lui Richard a înregistrat 73.600.000 de ore de vizionare. De asemenea, „Baby Reindeer” a fost apreciat și de criticii de film. Are o rată a aprobării de 98% din partea pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes.

Misiunea lui Richard nu a fost una ușoară. A fost nevoit să o prezinte pe Martha în serial în așa fel încât public să nu o găsească pe adevărata femeie.

Într-un Q&A organizat în Los Angeles, Gadd a fost întrebat despre provocările cu care s-a confruntat când a venit vorba de a transforma hărțuitoarea sa din viața reală într-un personaj care să stârnească interesul spectatorilor.

„Cred că mă zbat cu un fel de empatie toxică care mă face să simt pentru mulți oameni. Îmi amintesc când eram urmărit, a fost fără încetare și părea că este peste tot, și am simțit că viața mea nu funcționează în mod real.

Însă în același timp am avut aceste puseuri incredibile de durere în care îmi părea rău pentru ea. Nu am văzut-o niciodată drept o persoană rea. Am văzut pe cineva care a fost pierdut de sistem, serios.

Am văzut pe cineva care avea nevoie de ajutor și nu îl primea. La sfârșitul zilei ea este doar o persoană care suferă mult”, a explicat actorul.