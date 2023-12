Serghei Mizil, “șeful deținuților”! Ce spune despre clipele petrecute în penitenciar: “Am și eu talentul meu” VIDEO EXCLUSIV

Serghei Mizil este unul dintre actorii filmului „Visul”, cel mai recent film al lui Cătălin Saizescu. Pelicula este inspirată din fapte reale, realizată după scenariul lui Gabriel Gheorghe. Lungmetrajul este o comedie al cărei protagonist este un actor de provincie aflat în impas. Acesta ajunge să lucreze cu câţiva deţinuţi pentru un spectacol de teatru, iar în timp ce visele lor par să se apropie mai mult de îndeplinire, al său e din ce în ce mai departe.

Unul dintre deținuți este chiar Serghei Mizil, iar colegii săi de celulă sunt Silviu Mircescu, Ștefan Lupu, Mircea Drîmbăreanu și regretatul artist NOSFE. Filmările pentru „Visul” au avut loc în perioada noiembrie 2021 – martie 2022, printre locații aflându-se Penitenciarul Rahova, Teatrul Odeon, cinematograful Gloria și Teatrul Excelsior.

Recent a avut loc avanpremiera peliculei. Serghei Mizil a venit la eveniment și ne-a vorbit despre rolul pe care l-a avut în film. Vedeta ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum au fost clipele petrecute în penitenciar, dar și dacă a urmat toate indicațiile regizorului sau a improvizat.

“Am un rol de pușcăriaș. Am mai multe crime la activ. Facem o schema ca să evadăm. Filmul este foarte mișto, foarte dinamic, echipa foarte bună. Actorii tineri și foarte buni, din punctul meu de vedere.

M-am simțit foarte bine pe platourile de filmare. Numai roluri de pușcăriaș am primit în toate filmele. Am făcut pe șeful… Șeful deținuților. Toată lumea m-a lăsat să improvizez, am și eu talentul meu!

Cunoșteam o parte din echipă și așa am primit propunerea. Am văzut, mi-a plăcut. Filmul este bazat pe viața scenaristului, el a scris ceea ce a pățit. Nu am fost eu personajul principal”, ne-a spus Serghei Mizil, în exclusivitate pentru Playtech Știri.