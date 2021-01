Serghei Mizil, clipe șocante într-un spital covid. Ce făceau doctorii, chiar sub ochii lui: e absolut șocant

Din păcate, printre multele victime în fața virusului COVID-19 s-a numărat și celebrul Serghei Mizil. Într-un final Mizil a scăpat cu bine de infecție, dar poveștile din spital relatat, parcă vin din filmele de groază.

Serghei Mizil, una din cele mai populare personaje din media românească, a avut și el, din păcate, de suferit de pe urma infecției COVID-19. Într-un interviu recent acordat celor de la Antena Stars, despre cum a fost experiența sa. În același timp a vorbit și despre situația din spital văzută de acsta, cu ochii lui. Realitatea descperită de Serghei Mizil în spital este cu totul alta decât cea care este des prezentată la TV.

”Când am făcut, am zis să nu stau ca găina în casă, am și eu niște relații și am zis: hai, mă, să mă duc la un spital de COVID. Nu-i dăm numele, e spital mare numai de COVID în București. Ajung la poartă, portarii fără mască! «Ce faci aici, nea Serghei, aici nu intri decât dacă ai COVID. » «N-am COVID, mă, dar mă așteaptă cineva să-mi facă analizele… Adică am COVID, dar nu sunt confirmat, să văd acum»… Mă uitam la ei: mă, dacă e spital de COVID, cum să vorbești cu oamenii, tu fără mască?

Știam, la televizor, urlau că e full totul… Era un container făcut lângă spital. Am stat o jumătate de oră, singuri, zic: mă, ne-or fi băgat ăștia la protocol. Așteptam să vină bolnavii de COVID. O căldură de muream, eram în maiouri. Mergem la plămâni, nici dracul nu era. Doctorii, în halat, își dădeau măștile jos, fumau. Mi-a zis că am COVID și vorbea cu mine… «dom’le, fumezi?», «da, dom’le, fumez»… au început să fumeze, erau 5-6 medici într-o cameră, acolo, doctorii râdeau, fără măști.”, a povestit Serghei Mizil la Antena Stars.