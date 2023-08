Sepsi, lăudată în presa maghiară, după succesul din Europa. „Continuă să scrie istorie”

Jurnaliștii maghiari sunt încântați că Sepsi s-a calificat în play-off-ul Conference League după ce a trecut de Aktobe și au lăudat echipa lui Liviu Ciobotariu. Nemzeti scrie că formația din Sfântu Gheorghe „continuă să scrie istorie”.

Sepsi a trecut de Aktobe și s-a calificat în play-off-ul Conference League, unde o așteaptă un bonus de 750.000 de euro de la UEFA. Echipa lui Liviu Ciobotariu a câștigat returul din deplasare, în urma golului înscris de Păun, din pasa lui Ștefănescu, în condițiile în care primul meci s-a terminat la egalitate, 1-1.

„A trebuit să intervină poliția, abia am reușit să scăpăm de aici. Lor nu le-a picat bine că ne-am calificat noi, dar nu e nicio problemă. Am stat vreo 30 de minute până să ieșim. Am stat în mijlocul galeriei lor, dar nu ne plângem. Aruncau sticle şi toate prostiile. Mergem cu încredere în Norvegia.

Jucătorii o să aibă primă, dar trebuie să o stabilim. Toţi au fost magnifici. Şi portarul a fost extraordinar. Aşteptam mai mult de la atacanţi, dar să fiu sincer Safranko a fugit cât pentru două meciuri. Cel mai important e că am reușit să învingem”, a declarat Lazslo Dioszegi.