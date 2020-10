Senzațional! Cum a reușit o pisică să inunde toată casa stăpânului său, în doar 30 de minute

O pisică a reușit să inunde baia casei în care trăiește în doar jumătate de oră, timp în care stăpânul ei, care lucra de acasă, a plecat să-și cumpere mâncare. Pagubele sunt însemnate.

Jasmin Stork, în vârstă de 26 de ani, s-a întors acasă și și-a găsit baia complet inundată. Pagubele locuinței sale din Kingston-upon-Hull, Marea Britanie, sunt însemnate, pentru că apa a curs de la etaj până jos, în sufragerie, iar parchetul este compromis. Stăpânul felinei nu este șocat de întâmplare, căci, cu numai câteva zile înainte, el își filmare animalul de companie, pe nume Amber, în timp ce o învăța să ridice clapeta bateriei de la chiuvetă, amuzându-se de apa care curge neîncetat.

De această dată, a reușit să acopere și evacuarea, așa încât apa din chiuvetă s-a revărsat pe podea, potrivit The Sun. Întâmplarea a avut loc pe 7 octombrie, când tânărul a lipsit o jumătate de oră de acasă. Ulterior, s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă lipsea câteva ore sau, mai rău, toată ziua.

„Mi-am dat seama ce s-a întâmplat imediat ce am pășit în sufragerie. Am fugit sus în baie și am găsit chiuveta plină, cu apa care s revărsa pretutindeni. Amber era în ușa bucătăriei, jucându-se cu lăbuțele în apă. Se distra de minune și nu avea nicio remușcare” a spus Jasmin, coordonator de proiect la o firmă.