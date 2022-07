Semnul care îți arată că pisica ta are insolație. Detaliul la care trebuie să fii atent

Semnul care îți arată că pisica ta are insolație, potrivit medicilor veterinari. Razele soarelui și temperaturile ridicate nu afectează doar omul, ci și animalele de companie. Există multe indicii care îți arată când este cazul să te îngrijorezi din cauza animalului de companie, în contextul în care acesta poate muri de la o simplă insolație. Care este detaliul la care trebuie să fii atent.

Ce să faci dacă pisica ta are insolație. Cum știi că a stat prea mult la soare

Pisicile, câinii, la fel ca și omul, pot suferi grav de pe urma statului prea mult la soare. Medicii veterinari spun că pisica ta, spre exemplu, poate deceda în urma unui astfel de episod. Așadar, în rândurile următoare îți dezvăluim care sunt semnele care arată că pisica ta a făcut insolație și ce trebuie să faci pentru a trece cu bine peste moment.

Canicula este tot mai prezentă în aceste zile în România, astfel că animalele de companie suferă cot la cot cu proprietarii lor din cauza temperaturilor insuportabile. Un prim semn că pisica ta a făcut insolație, și cel mai clar, este faptul că gâfâie. Gâfâitul excesiv este valabil și în cazul câinelui care a stat prea mult timp în soare.

La ce alte semne trebuie să mai fii atent

În cazul în care animalul tău de companie are diaree, vărsături, este letargic sau are o salivă groasă, trebuie să știi că are insolație, astfel că trebuie să iei imediat măsuri de urgență.

În plus, câinele tău va avea o limbă de un roșu închis ori gingii cărămizii, în timp ce la pisici, cel mai ușor este să-ți dai seama, pentru că acestea vor respira cu gura mai deschisă decât o fac normal.

Ține-ți animalul departe de căldură

Dacă ai observat semnele enumerate de medicii veterinari, cel mai important este, să mergi de urgență cu animalul tău de companie la cabinetul veterinar și, în plus, să faci tot posibilul pentru a-l ține cât mai departe de căldură, pentru că situația se poate înrăutăți în scurt timp.

Dacă ți-ai dat seama că pisica ta are insolație, umezește un prosop cu apă rece, dar nu gheață, și înfășoar-o în el. Trebuie să știi că dacă apa va avea o temperatură mult prea mică, vasele de sânge ale animalului se pot contracta.

Cel mai indicat este să lași remediile în seama persoanelor specializate, la care să apelezi imediat de cum ți-ai dat seama că pisica sau cățelul tău au făcut insolație.