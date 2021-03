Șeful secției ATI de la Târgu Mureș, declarații șocante după ce a fost acuzat că leagă pacienții: „Avem voie să contenţionăm maxim 4 ore pe zi”

Mircea Stoian, șeful secției ATI de la Spitalul Județean Mureș, a reacționat în urma acuzațiilor făcute de cardiologul Benedek Imre cu privire la modul teribil în care sunt tratați pacienții cu Covid-19. Acesta a oferit câteva explicații prin care să își justifice acțiunile, acuzând familia Benedek de răzbunare.

În urma morții profesorului Benedek Istvan, fostul șef al Clinicii de Hematologie și Transplant Medical din Târgu Mureș, au ieșit la lumină informații șocante, pe care mulți dintre români le bănuiau. Din păcate, bănuielile s-au confirmat, iar adevărul este unul extrem de dureros. Pacienții cu COVID-19 din secțiile de Terapie intensivă sunt chinuiți, legați, sedați și intubați, așa cum declară și profesorul Benedek Imre.

După ce renumitul cardiolog a acuzat medicii de la spitlaul din Târgu Mureș pentru rele tratamente aplicate colegului lor, infectat cu Covid-19, Mircea Stoian a venit în replica cu explicații medicale, menite să contrazică acuzațiile.

„Este absolut şocant ce declaraţii se fac, departe de a fi reale și de afi generalizate. Avem voie să contenţionăm maxim 4 ore pe zi o persoană care este agresivă. A generalize că toată lumea este legată este un fals foarte mare și cred că trebuie luată poziție. Cine face acuzațiile astea, ar trebui luat la răspundere.

Acuzațiile care ni se aduc sunt nedrepte și nefondate, după un an în care noi am luptat și am fost într-un război…să vină media, să vină colegi care fac asemenea acuzații este foarte dureros.

Ce a spus Benedek Imre sunt absolut convins că este o răutate şi o răzbunare, nu au putut să accepte boala şi evoluţia ei, nu au înţeles-o şi nu au acceptat-o. A fost contenţionat dl Benedek Istvan, dar cu siguranţă nu mai mult de 4 ore şi toate lucrurile astea sunt specificate şi documentate în foile de observaţii ale pacienţilor”, a zis Mircea Stoian la Antena 3.