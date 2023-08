Șeful mercenarilor Wagner, apariție neașteptată în Africa. Ce misiune are Evgheni Prigojin: ”Se lucrează”

Evgheni Prigojin, liderul cunoscut al mercenarilor ruși din Grupul Wagner, a avut o nouă apariție în cadrul unei înregistrări video postate pe canalele lor de Telegram. În materialul video, Prigojin apare îmbrăcat în uniformă militară, într-un peisaj arid, vorbind despre prezența lor în Africa, acolo unde desfășoară activități în numele Rusiei.

Aceasta este a doua apariție video a lui Prigojin după revolta eșuată împotriva conducerii militare de la Moscova, semn că Grupul Wagner continuă să fie implicat în acțiuni sensibile și controversate. În imagini, liderul mercenarilor ruși este înconjurat de luptători din grupul său, fiecare având arme în mână.

În înregistrare, Prigojin subliniază că Grupul Wagner lucrează în condiții extreme, în Africa, acolo unde temperaturile ating peste 50 de grade Celsius ”așa cum le place”.

Astfel, el pare să sublinieze că această misiune este o provocare pe care o acceptă cu plăcere și determinare. Prin intermediul filmării, Prigojin transmite că scopul grupării este de a face Rusia „și mai mare” pe toate continentele, inclusiv în Africa, contribuind la libertatea și justiția pentru popoarele din acea regiune.

De asemenea, în înregistrare, Prigojin menționează că activitățile Grupului Wagner au un impact semnificativ asupra organizațiilor teroriste precum ISIS și al-Qaida, despre care afirmă că le provoacă un „coșmar”. Cu toate că nu sunt oferite detalii concrete despre natura exactă a activităților desfășurate în Africa, este evident că grupul își propune să-și extindă influența și să contribuie la securitatea și stabilitatea regiunii.

Această înregistrare video pare să aibă un scop de recrutare, ambalat în ideea că grupul Wagner face o selecție strictă a acestor ”viteji adevărați” care să se alăture Grupului Wagner.

Cu toate că nu sunt oferite detalii despre modul în care se pot alătura acestei organizații, mesajul transmis este clar: Grupul Wagner continuă să caute indivizi determinați și loiali pentru a-și susține obiectivele în diferite părți ale lumii.

În finalul înregistrării, Prigojin este filmat luând hotărât în brațe o mitralieră, în timp ce camera se mută spre o camionetă și câțiva luptători cu arme în mână, subliniind atmosfera militară și pregătirea grupului pentru acțiune.

Urmărește mesajul lui Prigojin:

Prigozhin published a new video.

He claims to be in Africa.

Prigozhin said that Wagner is currently „making Russia even greater on all continents, and Africa even freer. [We] bring justice and happiness to the African peoples”. pic.twitter.com/lAJnPlCnMa

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 21, 2023