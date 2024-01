Sectorul din București unde au loc cele mai multe infracțiuni. Surpriză mare în top

Vești nu tocmai bune pentru cei care locuiesc în Capitală. Rata infracţiunilor a crescut tot mai mult în capitala României. Care este cea mai periculoasă zonă din București, conform statisticilor!

Autoritățile au precizat că numărul polițiștilor de pe străzi a crescut, însă și numărul infracțiunilor a înregistrat o creștere semnificativă în 2023. Conform statisticilor, Capitala devine tot mai nesigură și periculoasă, de la an la an.

Pentru a reduce numărul infracțiunilor, s-au instalat cât mai multe sisteme inteligente audio-video de către autorități, însă nfractorii nu par să se mai teamă. În plus, nici patrulele de Poliție de pe stradă nu mai reprezintă o amenințare pentru hoți.

Conform studiilor, sectorul 3 din Capitală este cel mai periculos. În 2023, s-au înregistrat cele mai multe tâlhării, aproximativ 113.

Topul infracțiunilor din Capitală este urmat de Sectorul 6 (cu 85), Sectorul 2 (cu 80), Sectorul 1 (cu 77), Sectorul 5 (cu 74) şi, la final, Sectorul 4 (cu 55 de tâlhării).

Cele mai vizate sunt persoanele în vârstă, pentru că acestea nu se pot apăra. Spre exemplu, la o plimbare prin parc, oamenii pot rămâne ușor fără telefonul mobil sau fără portofel. Seara, hoții preferă să fure din autoturisme, cele mai multe fiind înregistrate în Sectorul 2, urmat de Sectoarele 5, 3, 4, 6 și 1. Tot în cadrul acestui raport, Sectorul 4 a fost declarat cel mai sigur din București.

„Aș zice că ar trebui să fie mai multe sectoare, pentru că ar trebui ca Bucureștiul să se extindă, să existe o administrație București extinsă, caz în care e posibil să avem nevoie de mai multe zone administrative, la fel cum are Parisul. Parisul are 22 și fiecare are un primar, dar are și un primar general, care conduce cu adevarat întregul oraș”, afirma primarul sectorului 2 Radu Mihaiu, la Digi24.