Secretul Mihaelei Rădulescu pentru o siluetă perfectă. Are corp de fotomodel la 53 de ani

A fost, este și va fi una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. La vârsta de 53 de ani, vedeta este într-o formă de milioane, dându-ne parcă senzația că a descoperit rețeta elixirului tinereții. Mihaela Rădulescu și-a dezvăluit secretul pentru o siluetă perfectă.

Mihaela Rădulescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute personalități TV de la noi din țară și una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc.

Vedeta are 53 de ani și este într-o formă fizică de admirat. Mulți ar crede că a descoperit elixirul tinereții sau că se încadrează în categoria femeilor care au câștigat la loteria genelor, însă adevărul este cu totul altul.

Mihaela Rădulescu și-a dezvăluit secretul pentru o siluetă perfectă, precizând că are un stil de viață disciplinat din care sportul nu lipsește.

„În general, la mine nu e pe sezoane sau stai că vine vara, stai că vine iarna, nu. Am o disciplină constantă și fac sport de când mă știu și nu am de gând să mă las, pentru că dacă mi se mai întâmplă și mie să mai las baltă treaba asta și să mă apuc de dulciuri, simt nevoia să fac mai mult, mai e și vârsta, sunt mai multe lucruri care, la un moment dat, te fac să muncești puțin mai mult decât munceai sau să fii mai disciplinat decât de obicei, ca nu cumva să ajungi în zona în care e mai greu să elimini kilogramele în plus.

În general mă simt bine pe la un 57-58 de kilograme, dar s-a mai întâmplat să ajung și la un 59-60 și atunci stai puțin, știu că trebuie să mai reducem ceva, să alergăm mai mult, dar singura dată în viața mea când am avut o cu totul altă greutate a fost atunci când am fost gravidă, în rest, cu un plus, minus, pe acolo”, a declarat Mihaela Rădulescu, pentru Click!.