Secretul Dianei Șoșoacă s-a aflat acum. Puțini știu asta despre ea: ”Nu mă deranjează, să ştiţi”. Care sunt originile senatorului AUR, citiți în articolul de mai jos.

S-a aflat marele secret al Dianei Șoșoacă. Din ce neam se trage senatorul AUR, de fapt

S-a aflat secretul Dianei Șoșoacă, senator din partea Alianție pentru Unirea Românilor. Politiciana nu se arată prea deranjată pentru că s-a aflat de unde se trage ea, de fapt.

Diana Șoșoacă este, de departe, personajul politic care a făcut cele mai multe valuri în ultimul timp. Diana Șoșoacă este fiică de medic ginecolog și nepoată de erou din Al doilea Război Mondial. Pe numele său întreg, Diana Iovanovici Șoșoacă, senatoarul AUR are sânge macedonean.

Unde se regăsesc originile Dianei Șoșoacă

Originile senatoarei se regăsesc în acte oficiale din Skopie, Macedonia, acolo unde i s-au născut bunicii din partea tatălui. ”Iovanovici este numele meu de fată. Sunt macedoneancă din Skopie. Noi suntem din Macedonia. Deci jumătate din mine se trage din Skopie. Bunicii mei paterni de acolo vin.

Bunicii paterni împreună cu toată familia au fugit aici în România. Şoşoacă este numele soţului meu. Nu mă deranjează, să ştiţi. Am mai văzut un termen, al unui domn care nu mai e ziarist în ultima vreme. A inventat şoşochează. Mă bucur din suflet că am reuşit să mai introduc un termen în dicţionarul român. Noi avem în familie, ca să zic aşa, eroi. Bunicul meu a luptat în al Doilea Război Mondial, la Cotul Donului. Un om care a iubit ţara enorm de mult. Am o mătuşă care a fost închisă pentru că a luptat împotriva regimului comunist”, a povestit omul politic în emisiunea ”Interviurile lui Crsitoiu”.

Cine este mama Dianei Șoșoacă

Și din parte mamei Diana Șoșoacă vine cu un bagaj interesant. ”Mama, Alice Florescu Bleotu, este un reputat medic ginecolog, care a militat întotdeauna pentru ţară şi pentru popor”, a mai povestit senatoarea Diana Șoșoacă.

În afară de cariera în medicină, doamna doctor Alice Florescu Bleotu este specialistă în ezoterism, o disciplină ce se află în conflict direct cu învățările Bisericii Ortodoxe, promovate intens de AUR.

Mama Dianei Șoșoacă, despre fiica ei

”Diana îmi seamană. În anumite privințe mă depășește. Știi tu proverbul: Capra sare masa, iada sare casa!. În sensul pozitiv al afirmației, desigur! Apreciez curajul ei de a spune lucrurilor pe nume, deși trăim într-o societate mai mult ipocrită.

Este extrem de responsabilă, iar profesional performează prin elocință, elocvență și demnitate. Vezi tu, pare că mă laud, dar toți cei ce o cunosc pot afirma acest lucru”, spune Alice Florescu Bleotu despre fiica ei.

Diana Șoșoacă a mai avut doi soți

De asemenea, Diana Șoșoacă a avut două căsătorii, iar acum se află într-o a treia. De altfel, Diana Șoșoacă a recunoscut că este ”o soție destul de insuportabilă!”.

În prezent, Diana Iovanovici îi poartă numele celui de-al treilea soț, Dumitru – Silvestru Șoșoacă. Acesta este angajatul unei firme care se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management. Chiar dacă se declară o soție fericită, cerurile din casa ei pornesc, deseori, de la pornirile extremiste ale politicianei.

Diana Șoșoacă spune că este o persoană insuportabilă

”El nu a fost de acord ca eu să merg foarte departe cu religia pentru că o să fiu caracterizată la un moment dat ca habotnică sau vor spune la un moment dat că am jucat teatru. Eu i-am spus îmi pare rău, este crezul meu, eu voi merge mai departe să apăr drepturile credincioșilor”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Primele două căsnicii s-au terminat, poate, din cauza personalității extrem de puternice pe care o are avocata. ”Nu știu ce să zic, sunt destul de insuportabilă, un om foarte autoritar. Îmi place corectitudinea, detest minciuna, sunt om care dau foarte multe șanse. Dar când nu se mai poate, eu cred că e mai bine să te desparți când încă mai poți vedea o relație amicală pentru copii decât să mergi mai departe să se ajungă la abuzuri fizice și psihice!”, conchide Diana Șoșoacă.