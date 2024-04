Secretul bine ascuns al judecătoarei Ancuța Popoviciu. Apropiații rup tăcerea, mărturiile zguduie din temelii procesul lui Vlad Pascu

Apar detalii șocante în cazul judecătoarei Ancuța Popoviciu de la Judecătoria Mangalia, cea care se ocupă de procesul lui Vlad Pascu. Reamintim faptul că, la primul termen al dosarului, aceasta a întrebat dacă este în sală unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai. Acum, apropiații ei au scos la iveală secretul pe care judecătoarea îl ținea ascuns de ceva timp!

Dezvăluiri șocante despre judecătoarea care a șocat o țară întreagă. Ioana Ancuța Popoviciu, cea care se ocupă de procesul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal în 2 Mai, a recunoscut că are probleme de natură psihiatrică. Cu toate acestea, ea nu a fost suspendată și va rămâne în funcție.

În urmă cu ani buni, magistratul a fost acuzată de atitudini total nepotrivite în sala de judecată. Inspecția Judiciară a făcut cercetări, dar la întâlnirea cu aceștia, Ancuța Popoviciu s-a apărat invocând probleme medicale psihice. Ba chiar a adus documente care să adeverească acest lucru.

Fosta președintă a Judecătoriei Ineu, Mariana Nicoleta Luciu, a fost cea care a avut primele îndoieli în ceea ce privește activitatea de la vremea respectivă a judecătoarei Popoviciu.

Însă datorită faptului că la acel moment doamna judecător Popovici Ioana Ancuța s-a prevalat de niște acte medicale, mi s-a sugerat că ar fi oportun la acel moment, ca eu, în calitate de președinte, în virtutea legii de organizare judiciară, să solicit efectuarea unei evaluări medicale pe partea de evaluare psihiatrică, fapt care s-a și produs, în sensul că eu, în calitate de președinte, am solicitat efectuarea unei evaluări medicale.”, a precizat Mariana Nicoleta Luciu, pentru Antena 3.

„În calitatea mea de președinte de instanță de la acel moment, da, a fost colega mea și dânsa s-a prevalat, undeva în 2016-2017 de concedii medicale repetate, în care a depus unele documente medicale din care rezulta că dânsa are unele afecțiuni medicale certificate de medici, ca să spunem așa, și mă rog, ar fi lipsit pe motive medicale foarte multe luni de la serviciu. Sunt undeva pe la opt-nouă luni de concediu medical într-o perioadă de 12 luni, să spunem așa. Eu nu cunosc dacă a fost internată sau unde a fost internată cel puțin în perioada în care, mă rog, a fost colega mea directă și practic răspundeam cumva de activitatea dânsei.

Fosta președintă Mariana Nicoleta Luciu nu este singura persoană care s-a îndoit de activitatea magistratei Popoviciu. În trecut, mai mulți avocați au avut de-a face cu atitudinea nepotrivită a magistratului de la judecătoria Mangalia.

„Am reclamat faptul că avea un comportament neadecvat, execrabil, pot să spun, față de toate persoanele, atât de părțile din dosare, cât și față de avocații care pledau în sala de judecată, la Ineu, orașul din județul Arad. Și pentru acest motiv, la un moment dat, am luat decizia de a-i face o sesizare. Practic, am făcut trei sesizări: una la președintele judecătoriei care, la momentul respectiv, era doamna Mariana Luciu, una la Tribunalul Arad și una la Inspecția Judiciară. În urma sesizărilor pe care le-am făcut, Inspecția Judiciară ne-a comunicat pe 32 de pagini răspunsul față de sesizarea mea. S-a concluzionat că deși avea o atitudine foarte urâtă față ce-n sala de judecată, râdea, ei au considerat că nu sunt chestii care să aducă atingere actului de justiție sub nicio formă.”, a declarat și avocatul Nicolae Căscătău, pentru sursa citată anterior.