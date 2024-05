Sebastian Chitoșcă, interviu exclusiv despre Survivor All Stars! Motivul pentru care nu a fost chemat: „Foarte mulți mi-au scris că meritam” EXCLUSIV

Fotbalul a făcut parte din viața lui Sebastian Chitoșcă încă din copilărie, dar a fost nevoit să renunțe la visul său din motive personale. Bărbatul în vârstă de 31 de ani s-a retras din fotbalul profesionist în 2019 și a fost contestat pentru că a luat această decizie la doar 26 de ani.

Sebastian a fost participant la Survivor România 2021, în echipa Faimoșilor, fiind descalificat după aproape 6 luni petrecute în jungla din Republica Dominicană. Fostul concurent Survivor România 2021 a fost foarte apreciat de public și cu toții credeau că îl vor revedea în noul sezon Survivor All Stars, însă, din păcate, a fost ignorat de cei de la PRO TV. Fostul sportiv ne-a oferit un interviu exclusiv despre motivul pentru care nu ar fi fost chemat.

Fiind unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor România, atât Sebastian Chitoșcă, cât și fanii săi, se așteptau să fie chemat în noul sezon Survivor All Stars. Din păcate, fostul fotbalist nu a primit această ofertă și, bineînțeles, a rămas profund dezamăgit:

„Cu siguranță mi-aș fi dorit să particip în sezonul All Stars, pentru că era și o ambiție personală. Îmi doream să câștig sezonul aceasta dacă mă duceam. Când am fost în 2021, nu mi-am dorit deloc să câștig, deși eram unul dintre concurenții care aveau toate calitățile ca să câștige Survivor.

Când am aflat că se va face All Stars și nu am fost chemat, cu siguranță am fost dezamăgit, dar am avut în vedere că este un alt post de televiziune și au primit pe cine au vrut la ei acasă, cum s-ar spune. Au făcut probabil selecția și am înțeles lucrul ăsta.

M-a bucurat faptul că lumea mi-a scris foarte multe mesaje de susținere. Foarte mulți mi-au scris că meritam, fără doar și poate, să fiu acolo.”, ne-a declarat fostul concurent Survivor 2021, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre All Stars.