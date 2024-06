Se poate trece cu buletinul în Turcia sau nu? Ce au pățit unii turiști români pe aeroportul din Antalya

Turcia este una dintre destinații turistice pe care românii le preferă an de an. În trecut aveam nevoie de pașaport pentru a călători în Turcia, dar potrivit unui decret prezidențial semnat de Recep Tayyip Erdogan, românii pot trece de acum granița doar folosind buletinul. Cu toate acestea, unii turiști au avut experiențe neplăcute.

Cetățenii români pot călători în Turcia doar cu buletinul, potrivit unui decret prezidențial semnat de Recep Tayyip Erdogan și publicat în Monitorul Oficial al Turciei. Cu toate acestea, românii au semnalat cazuri în care vameșii au cerut pașaportul pentru a le permite accesul în Turcia.

Pe un forum destinat vacanțelor în Turcia, un român a întrebat dacă turcii mai cer pașaportul pentru a intra în țară. Desigur, părerile au fost împărțite. Unii au spus că au trecut granița fără probleme, doar cu buletinul, iar alții au precizat că au avut nevoie de pașaport.

„Se poate circula cu buletinul, șederea maxim 90 zile. Decretul a fost deja publicat în monitorul oficial turc”, a fost unul dintre răspunsuri.

„Astăzi am ajuns în Antalya iar la aeroport ne-au cerut pașaportul”, a spus un alt român.

„Ieri am ieșit din Turcia și am întrebat ofițerul dacă as putea folosi buletinul pentru călătoriile următoare. Mi-a spus că cel mai bine ar fi să sun la informații. Probabil legea a fost aprobata dar încă se lucrează la punerea în practică”, a fost un alt răspuns.