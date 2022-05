Se întoarce la TVR după ce și-a dat demisia de la Euronews România, după doar 3 luni! Cine a făcut marele anunț

Un personaj cunoscut pentru mulți români se întoarce pe micile ecrane la scurt timp după ce a încercat un proiect nou. Acesta a fost angajat la Euronews România, dar după doar trei luni a decis că nu mai vrea să facă parte din echipa de acolo. Jurnalistul cunoscut revine la Televiziunea Română. „Mă întorc la TVR pentru a fi din nou parte din redacţia care produce unele dintre cele mai curate şi echilibrate jurnale de ştiri din România”, a spus acesta.

Adelin Petrișor a încercat o mică schimbare. Acesta a lucrat preț de 11 ani la TVR înainte să plece la Euronews România. Bărbatul și-a dat demisia pe data de 20 mai de la noul trust, revenind astfel la Televiziunea Română.

Mai exact, jurnalistul se întoarce ca reporter special de știri și se alătură echipei care va lansa în curând postul de știri TVR Info. Cel din urmă i-a anunțat imediat pe fanii lui de noile schimbări.

Sper din tot sufletul să pot aduce cât mai repede la Telejurnal poveşti interesante, aşa cum am făcut-o şi în trecut”, declară Adelin Petrişor.

Jurnalistul este un pion important pentru TVR. Acesta a transmis în premieră din Coreea de Nord primul interviu de după Revoluţie cu liderul palestinian Yasser Arafat.

De asemenea, tot el a realizat reportaje şi transmisiuni în direct, în exclusivitate, din Libia, Irak, Afganistan, Iran sau Mali. Recent, în pandemie, reporterul special al Ştirilor TVR a filmat în diverse spitale din ţară situaţii limită în lupta anti Covid-19.

,,Astăzi este ultima zi în care sunt jurnalist al Euronews România. Mi-am dat demisia. Motivele nu-s dramatice, dar mă privesc doar pe mine şi pe cei din conducerea staţiei. Cum sunt tot felul de ”prieteni” care abia aşteaptă să inventeze spun totuşi că nu a fost vorba de presiuni, ingerinţe etc.

Oricum, cu siguranţă în acest moment cred că e mai bine aşa. Nu regret cele 3 luni petrecute în redacţia Euronews. Am învăţat multe lucruri noi, am stat pentru prima dată în scaunul prezentatorului de ştiri şi am cunoscut oameni interesanţi”, a spus acesta pe blogul personal.