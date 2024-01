Se împacă Meghan Markle și Prințul Harry cu soții Beckham? Englezii au dat răspunsul categoric

O prietenie ce s-a transformat în dușmănie, peste noapte. Mai există vreo șansă să se împace Meghan Markle și Prințul Harry cu soții Beckham? Noi informații au apărut în presa din Marea Britanie.

De la prietenie, la acuzații dure

În ciuda faptului că Ducii de Sussex au împărtășit o prietenie strânsă cu familia Beckham în trecut, se pare că acel capitol din viața lor a fost închis definitiv. O sursă a făcut dezvăluiri noi cu privire la finalul dramatic al acestei legături.

O persoană din apropierea cuplului susține că prietenia celor patru s-a încheiat brusc, după ce Meghan Markle și Prințul Harry i-au acuzat pe Victoria și David Beckham că ar fi „scurs informații către presă”.

Mai există vreo șansă să se împace Meghan Markle și Prințul Harry cu soții Beckham?

Se pare că, după ce Prințul Harry l-a confruntat pe sportiv în legătură cu „trădarea” lor, în timpul unui apel telefonic, David Beckham ar fi „absolut furios” pe fiul cel mic al Regelui Charles. Aceeași sursă punctează că, după acea discuție, șansele să se împace Meghan Markle și Prințul Harry cu soții Beckham sunt practic inexistente.

Conflictul a fost analizat și de Tom Bower, în cartea sa „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”. În carte, acesta a susținut că Ducii de Sussex erau într-o stare continuă de stres și ajunseseră să îi suspecteze pe toți din jurul lor – prieteni și familie – că dădeau informații despre ei către presă.

Bower a scris că Meghan „a bănuit-o pe Victoria de indiscreție”, ceea ce l-a determinat prințul Harry să-l sune pe David să „repete acuzația”.

Cei patru erau văzuți adesea împreună

Înainte de ceartă, cei patru au fost foarte apropiați, soții Beckham s-au numărat chiar printre invitații la nunta regală. Familia Beckham i-a primit cu brațele deschise pe Harry și Meghan când cuplul s-a mutat în Marea Britanie și au fost văzuți frecvent socializând și participând împreună la evenimente de caritate de-a lungul anilor.

După confruntarea explozivă, ambele cupluri au refuzat să vorbească public despre acuzații și nu au mai făcut nicio referire la prietenia ce i-a legat.

