Se confiscă maşinile în România. Cine sunt şoferii care riscă să rămână pietoni

Autoritățile anunță modificări importante ale legislației rutiere. Legea se înăsprește crunt pentru o anumită categorie de șoferi. Se confiscă maşinile în România dacă șoferii sunt prinși cu ceva în autoturism. Cine sunt şoferii care riscă să rămână pietoni.

Ministrul Afacerilor Interne a anunțat modificări importante ale legislației rutiere după tragedia care a avut loc în localitatea 2 Mai.

Astfel, vizați de noile modificări sunt șoferi care se urcă la volan sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, ieri, că va propune o serie de modificări legislative, printre care şi confiscarea mașinilor în care sunt depistate droguri sau șoferul a fost confirmat pozitiv.

În plus, Cătălin Predoiu a precizat că vor fi instituite teste antidrog și pentru alcoolemie suplimentare față de prevederile actuale.

O altă propunere venită din partea ministrului de Interne este mărirea termenului pentru restituirea permisului de conducere, în cazul în care acesta a fost , ca urmare a consumului de alcool sau droguri. Termenul ar putea fi prelungit până la 3 ani, de la 6 luni cât este acum.

”Un an de la data graţierii totale ori a restului de pedeapsă de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei în caz de consum de alcool şi droguri. În prezent este un an, voi propune 5 ani”, a mai declarat ministrul de Interne.