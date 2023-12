Scrisoarea emoţionantă trimisă de Ana Maria lui Moş Crăciun. Fetiţa din Iaşi a cerut un singur lucru, nu ai cum să nu plângi

Scrisorile au început deja să fie citite cu mare atenție de Moș Crăciun și echipa sa și niciun copil nu va trece neobservat. Cadourile sunt deja pregătite și așteaptă să fie trimise copiilor din toată lumea. Micuța Ana Maria are o situație mai deosebită, fiind unul dintre micuții care suferă de lipsuri, astfel că își dorește ca Moș Crăciun să îi trimită doar un bănuț de ciocolată.

„Ana este o fetiță excelentă la școală. Eu știam de campania Poștei Române și i-am pus pe copii să scrie scrisori pentru Moș Crăciun. Ana nu era la școală atunci, iar când a venit a doua zi dimineață ne-a văzut cu scrisorile. A vrut să scrie și ea ceva, fiind la grupa pregătitoare, nu știe încă să scrie bine, dar am ajutat-o. De aici am început toată operațiunea, am cerut și acordul directoarei, care ne-a ajutat foarte mult.

Moșul a luat legătura cu mine, iar dis-de-dimineață ne-am trezit cu el în clasă. Ana era de-a dreptul uimită, toți copiii l-au îmbrățișat, erau fericiți. După ce a plecat Moșul, Ana a venit la mine și mi-a oferit un bănuț de ciocolată și o clementină, ca să vedeți ce gest a putut să facă, este incredibil”, a povestit Valerica Dorofte, învățătoare la Școala Gimnazială „George Coșbuc”.