‘Școala în spital’. Când intră în vigoare acest program și ce presupune el

Sorin Cîmpeanu anunță că a fost aprobat proiectul de lege Școala în spital. El a prezentat în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria noul proiect de lege.

Ministrul Educației a declarat în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victorat că s-a aprobat proiectul de lege Scoala în Spital. În cadrul acestui proiect, elevii care sunt internați vor avea parte de susținere din partea cadrelor didactice autorizate.

Sorin Cîmpeanu a spus că profesorii desemnați în cadrul Scoala în Sptal vor fi instruiți printr-un program de pregătire psihopedagogică specială.

În plus, elevii care se află în spital cu probleme de sănătate vor beneficia de o programă școlară diferențiată.

„Un alt proiect de ordonanță de urgență, prezentat în primă lectură, a reglementat școala în spital. Mai exact, în cadrul Universităților de Medicină și Farmacie se înființează unități de învătământ preuniversitare cu titulatura de școala în spitale.

Are ca scop organizarea școlarizării anteșcolarilor, preșcolarilor și elevilor spitalizați în număr de câteva sute în fiecare an. Până acum nu a fost posibilă organizarea școlii în spital deoarece piedici birocratice reglementau dimensiunea minimă a formațiunilor de studiu.



Pe toată perioada spitalizării se va numi un cadru didactic care va fi monitorizat și care ca supraveghea elevul. Va fi numit un corp didactic pentru școala în spital care va fi instruit în urma unui program de pregatire în psihopedagogie specială.

Universitățile de medicină si farmacie pot accesa fonduri nerambursabile pentru programul „școala în spital mobil”, proiectul va fi adaptat la tipul bolii și în funcție de clasa în care se află elevul.

Va exista o programă diferențiată pentru elevii din școala în spital. Prezenta ordonanță de urgenta va intra în vogoare de la prima publicare în Monitorul Oficial.

A fost aprobată integrarea între creșe și grădinițe, Ministerul Educației va asigura componenta salarială pentru educație din perspectiva cheltuielilor salariale.

Costul standard per copil în creșă este de 15 mii lei per copil la care se adaugă 558 de lei pentru cheltuieli materiale, comparatic cu 741 de lei per copil în gradiniță, deoarece este vorba de grupe mai mici și cerințe speciale de îngrijire în acest domeniu antepreșecolar.

La creșă vor putea merge copii de la 0 la 3 ani, (0 ani înseamnă de la 11 luni).

A fost aprobată premierea elevilor cu rezultate la bacalaureat. Cei care au luat nota 10,00 la Bacalaureat vor primi 3000 lei, per elev. Elevii care au luat la Evaluarea Națională nota 10,00 vor primi 1000 lei, per elev.

În condițiile în care legea 85 prevede reducerea numărului de elevi în clasă pentru învățământul gimnazial la 29 elevi în clasă și pentru ciclul liceal 33 de elevi în clasă. Este o nevoie de o creșetere a numărului de cadre didactice. Toate aceste măsuri presupune suplimentarea numărului de posturi de cadre didactice cu 3500 de posturi.

A fost aprobat programul de susținere al scolilor, asfel au fost investite 501 milioane de lei care vizează, în afară de lapte și produse lactate sau produse de panificație, avem și 76 milioane de lei pentru fructe și legume proaspete pentru elevii din România.

De asemenea am aprobat programul pentru posibilitatea redistribuirii în colectiv a produselor neconsumate.” a declarat Sorin Cîmpeanu.