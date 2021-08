Schimbări cu pensiile din România în 2021?! Anunțul categoric al Violetei Alexandru

Urmează schimbări privind pensiile din România anul acesta? Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a făcut un anunț, după declarațiile premierului Florin Cîțu.

După ce prim-ministrul a anunțat o creștere economică de 13,6%, în trimestrul doi al anului în curs, societatea civilă s-a arătat nedumerită, mai ales că această creștere nu se reflect nicăieri.

Specialiștii în economie îl contrazic pe premier, iar un membru PNL spune că guvernul a ales să facă investiții în 2021, ca să există buget pentru majorarea pensiilor anul viitor.

Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat că urmează o majorare a pensiilor în 2022.

Următoarea creștere va fi anul viitor. Orice ministru cere mai mulți bani, dar în cadrul unor discuții pe care le are în echipa guvernamentală. Ministerul Finanțelor are ultima decizie, totul se oprește la bani”, a spus fostul ministru al Muncii.

Premierul a fost contrazis de specialiștii în economie, spunând că această creștere economică se bazează pe consum, nu pe investiții, așa cum a preciat Florin Cîțu.

”Produsul intern brut este totalitatea valorii adaugate produsa pe un teritoriu national, intr-un an. Din ratiuni statistice, el se calculeaza in fiecare timestru si se anunta in aceasi zi, in toata regiunea europeana de catre Eurostar si de catre organismele nationale.

Semnificatia acestei cresteri cu 13,6% inseamna ca Romania a produs valoarea adaugata cu 13,6% mai mare in trimestrul al doilea din 2021, fata de trimestrul al doilea din 2020. Trimestrul al doilea din 2020 a fost in toata Uniunea Europeana cu cele mai mari restrictii si, ca atare, sigur ca este aceasta crestere.

La nivelul UE, media de crestere trimestrul al doilea din 2020 si trimestrul al doilea din 2021 este de 13,2%, iar la nivelul zonei Euro este chiar de 13,6%.

Romania este undeva pe la medie. Cele mai mari cresteri le-au consemnat statele sudice. Romania nu este in primul pluton, dar este undeva in jurul mediei”, a declarat analistul economic Petrișor Peia.