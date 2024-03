Dan Cruceru sau Taticool se simte bine în postura de antreprenor și influencer de parenting, el având și o rubrică săptămânală în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV. Deși, în ultimul an, acordă tot mai mult timp artei culinare, preparând celor doi copii felurile preferate de mâncare, Dan Cruceru exclude din start ideea de a-și transforma hobby-ul într-o afacere, după cum ne-a mărturisit în interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri.

Dan Cruceru: “Parentingul cu blândețe nu înseamnă fără limite”

Dan Cruceru și-a invitat fata, zilele trecute, la premiera de gală a filmului Godzilla x Kong: Un Nou Imperiu, care, de astăzi, rulează în toate cinematografele din țară. Cu această ocazie, tatăl și fiica ne-au acordat un interviu, din care reiese că Dan știe cum să se facă ascultat acasă, dar și că este un bucătar bun atunci când timpul îi permite.

Ai scos-o la film pe Sophia.

Dan Cruceru: Am venit cu cea mai tare gagică din lume. O cheamă Sophia Maria și m-a cucerit în urmă cu 12 ani dintr-o singură privire. Cam așa se uita ea la mine atunci când am strâns-o prima oară în brațe. Dar de atunci a fost dragoste pentru vecie. Este Sophia Maria, este fetița mea, știe să primească complimente ca o adevărată domnișoară.

Tata, în general, îți îndeplinește ceea ce îi ceri?

Sophia Cruceru: Da, adică face cam tot ce vreau eu, dar cu limite, normal. Când exagerez, spune stop, așa cum orice părinte ar trebui să spună.

Citește și: Ce a făcut CRBL cu banii câștigați la Power Couple: “Am fost, am încasat și am cheltuit”. Ce spune despre Insula de 1 milion, reality-show-ul de la Kanal D VIDEO EXCLUSIV

Și se opresc negocierile atunci?

Sophia Cruceru: Nu, din partea mea niciodată! Adică tot insist, dar stă și îmi explică de ce a trebuit să nu fac asta și dacă eu tot nu mă las, îmi explică și, până la urmă, îmi arată să văd cum e și îmi spune stop.

Dan Cruceru: Eu asta transmit tot timpul, atât celor care mă urmăresc, cât și copiilor mei că, până la urmă, părintele trebuie să rămână părinte. Educația cu blândețe, parentingul cu blândețe nu înseamnă fără limite, înseamnă cu foarte multă afecțiune, dar înseamnă și cu reguli, pentru că noi, repet, trebuie să rămânem, în primul rând, părinții copiilor noștri și după aceea prietenii lor.

Dan Cruceru: “M-am pregătit într-o bucătărie profesională timp de 3 luni de zile”

Ai o afinitate pentru arta culinară care a apărut recent.

Dan Cruceru: Eu din copilărie mai prăjeam câte un cartof în tigaie, pe aragaz și mai dădeam foc la câte ceva. Dar, recunosc, după ce am participat la „Chefi la cuțite” acum vreo 2 sezoane, m-am pregătit într-o bucătărie profesională timp de 3 luni de zile, aproape în fiecare seară mă duceam și am învățat lucruri: de la cum să tai ceapa fără să plângi, până la tot felul de sosuri fantasmagorice. Și da, mi-a plăcut, îmi place și acum să gătesc. Nu am foarte mult timp, dar când mă prind în weekend ai mei: “Tati, fă-ne și nouă un crevete din acela cum știi tu sau o friptură!” Și îmi ies lucrurile, iar ei sunt fericiți.

Confirmi Sophia?

Sophia Cruceru: Da, preferata mea este vita. E atât de bună! Și, mai nou, l-am rugat să îmi facă și un burger de casă. I-a ieșit la fel de bine!

Gătește mai bine decât mami?

Sophia Cruceru: Da! De fapt, aici depinde. Mami face supă de găluște foarte bună, tati face vita foarte bună, așa că se completează.

Dan Cruceru: “Gătitul trebuie să rămână un hobby”

Deci te poți reprofila?

Să sperăm că nu va fi vreodată nevoie, pentru că mie îmi place să-mi știu lungul nasului și să îmi știu locul și atunci nu cred că aș putea avea un restaurant de succes. De altfel, în urmă cu câțiva ani buni, am încercat ceva similar, o pizzerie pe la mare, și mi-am dat seama că nu e genul de business care să-mi placă. Sunt foarte bine așa cum sunt, iar ca să rămână un hobby, gătitul trebuie să rămână un hobby, adică uneori, când ai timp liber să-l faci.

Citește și: Fiul lui Șerban Pavlu îi calcă pe urme: “Nicolae e în continuare disponibil. Avem încă un actor în familie” VIDEO EXCLUSIV

Video: Cătălin Shadi Sîrbu