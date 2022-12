Schimbare majoră pentru șoferii prinși băuți la volan. Gata, se modifică legea

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, 25% din totalul deceselor rutiere din UE sunt legate de alcool. Conducerea sub influența alcoolului este unul dintre cele trei factori de ucidere principali. Ceilalți factori sunt viteza excesivă și nepurtarea centurii de siguranță. La nivel local, datele sunt și mai grave, iar asta se dorește a fi schimbat prin noul proiect de lege. De fapt, dacă se aprobă, va fi o schimbare majoră pentru șoferii prinși băuți la volan.

Bilanțul dramatic al accidentelor cu șoferii prinși băuți la volan

Europa este regiunea cu cel mai mare consum de alcool din lume. Are o prevalență a consumului episodic de alcool în exces de peste o cincime din populația adultă. Datele OMS privind alcoolul și sănătatea arată că consumul de alcool a scăzut în anii 1990. Aproximativ 6.500 de decese ar putea fi evitate în fiecare an dacă toți șoferii ar respecta legea privind conducerea sub influența alcoolului.

Apoi a crescut și s-a stabilizat la un nivel mai ridicat decât între 2004 și 2006. Media europeană de 9,2 litri de alcool pur consumat pe an ascunde mari diferențe între țări. Țări precum Malta, Norvegia și Suedia au un nivel de consum de alcool mai scăzut decât Estonia, Republica Cehă și Irlanda.

Reducerea capacității de a conduce sub influența alcoolului este un factor important. Numărul acestor practici influențează atât riscul unui accident rutier, cât și gravitatea leziunilor care rezultă în urma accidentelor.

Șoferii prinși băuți la volan au un risc mult mai mare de implicare în accidente decât cei care nu au alcool în sânge. Specialiștii spun că acest risc crește rapid odată cu creșterea conținutului de alcool în sânge.

S-a estimat că o alcoolemie de 0,8 g/l crește de 2,7 ori riscul de accident la șoferii prinși băuți la volan, comparativ cu o alcoolemie zero. Atunci când un șofer are o alcoolemie de 1,5 g/l, rata accidentelor cu răniți este de 22 de ori mai mare decât cea a unui șofer treaz.

Nu numai că rata accidentelor crește rapid odată cu creșterea alcoolemiei, dar accidentele devin și mai grave. La o alcoolemie de 1,5 g/l, rata accidentelor mortale este de aproximativ 200 de ori mai mare decât cea a șoferilor care nu conduc în stare de ebrietate.

Senatul pregătește o schimbare majoră pentru șoferii prinși băuți la volan. Se modifică legea

Pe 15 decembrie, în urmă cu 10 zile, în Senatul României era depus un proiect de lege menit să completeze art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal.

Conform acestui proiect, vorbim de o schimbare majoră pentru șoferii prinși băuți la volan.

În cazul infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, Codul Penal permite posibilitatea ca persoanei vinovate să i se aplice suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Noile completări vor să modifice prevederile din Codul Penal, iar șoferii băuți la volan, care produc accidente grave cu decese, să intre direct în spatele gratiilor, astfel eliminându-se măsura suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Conform raportului de activitate al Ministerului de Interne pe anul 2021, a crescut numărul inculpaților trimiși în judecată pentru accidente mortale de circulație. Conform datelor numărul a crescut la 473 de persoane.

În același timp, a crescut și ponderea acestora, cu 3,8%, față de 396 în anul 2020. La nivelul UE, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere cu șoferii băuți la volan, în 2021 a crescut cu 5 % față de anul precedent.

Deși comparațiile cu 2020 sunt puternic influențate de tiparele de trafic din fiecare țară pe perioada pandemiei, nu diminuează cu nimic ponderea accidentelor generate de șoferii prinși băuți la volan.