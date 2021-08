Schimbare majoră în Codul Rutier din cauza accidentelor? Toți șoferii români trebuie să afle ce îi așteaptă, în curând

Schimbare majoră în Codul Rutier. Măsura vine în atenția șoferilor indisciplinați și vitezomani. Se schimbă codul Rutier, iar șoferii care nu respectă regulile vor avea de suferit.

Schimbare majoră în Codul Rutier din cauza accidentelor?

Se pare că măsura vine după ce accidentele s-au multiplicat în ultima vreme, provocând mii de morți.

Ministerul de Interne vrea schimbarea codului rutier. Printre altele, cere suspendarea permisului 120 de zile pentru șoferii care circulă pe contrasens pe autostradă.

În plus, se cere reținerea permisului pentru 60 de zile pentru circulația pe banda de urgență. Liderul sindicatului Europol a vorbit despre cât de importantă e modificarea legislației rutiere. Asta mai ales în condițiile în care România este în topul UE privind decesele pe drumurile publice.

”Întradevăr, sunt mai multe discuţii care sunt reluate, pentru că de cel puţin trei ani de zile au existat o serie de solicitări din partea Poliţiei Rutiere de a modifica legislaţia rutieră, însă nu am găsit niciodată sprijin din partea parlamentarilor, fiind vorba despre măsuri care sigur le-au apreciat ca fiind nepopulare în rândul electoratului. Drept urmare, vedem că inclusiv în luna mai a acestui an, peste 20 de parlamentari, dintre care parlamentari şi din partidele aflate la coaliţia din guvernare, au solicitat ca aparatele radar să fie instalate doar pe autospeciale inscripţionate şi să fie amplasate în loc vizibil. În cazul în care nu sunt amplasate în loc vizibil, toţi parlamentarii au propus ca instanţa să constate nulitatea absolută a contravenţiilor aplicate de poliţiştii rutieri”, spune Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol.

Victimele accidentelor rutiere au crescut

În plus, numărul victimelor în accidente rutiere crește de la an la an, iar modificarea legislației este necesară, se mai arată în motivația lui. Poliția Română a anunțat că numărul accidentelor grave înregistrate în primele șase luni din anul 221 a crescut semnificativ față de anii trecuți.

În plus, președintele Klaus iohannis a declarat că o cauza a accidentelor ar fi nervozitatea șoferilor români.