Scene revoltătoare în trafic. Femeie instructor auto, surprinsă cum își lovește elevul cu pumnii în cap. VIDEO

Scene înfiorătoare au fost surprinse în trafic, în orașul Caransebeș, acolo unde un participant la trafic a filmat o instructoare auto în timp ce își lovea elevul. Acesta a publicat imaginile video, iar reacțiile de revoltă nu au întârziat să apară.

Violența fizică nu mai este un subiect tabu, astfel că, ea este practicată public, de către oricine și oricui, fără a mai exista vreo limită. Din păcate, scenele filmate recent în traficul din Caransebeș, reflectă o lume dură și violentă, fără valori morale.

O instructoare auto care ar fi trebuit să folosească cele mai potrivite metode pentru a-și învăța elevul să fie un bun șofer a trecut la metoda primitivă de pedeapsă, adică bătaia. Nemulțumitp de manevrele executate de tânărul aflat la volan, femeia a început să-l agreseze lovindu-l cu pumnii și palmele. Șocat de imaginile observate, un șofer aflat în spatele mașinii de școală auto a filmat momentul și l-a publicat.

În urma mediatizării materialului, mai multe persoane au avut reacții acide, criticând comportamentul nejustificat al femeii. Potrivit mesajelor primite, se pare că instructoare nu ar fi fost la prima tentativă de acest gen.

”Oameni buni, văd multe comentarii la acea postare cu întâmplarea din mașina de școală! Pot să am și eu o părere? Dacă tu ca instructor vezi că elevul nu are aptitudini pentru a fi șofer, nu ai voie să-i aplici corecții fizice!

Deși această metodă nu este una deontologică, din unele mesaje publicate în dreptul filmării publicate, reiese că unele persoane aprobă acest tip de comportament, considerând că „din când în când este necesar”.

„Băi oameni buni eu am fost la acea școală auto și sunt niște oameni foarte de treaba, e normal sa îți mai dea câte una după cap dacă tu ești complet paralel cu condusul , datorita lor ca si-au dat silința cu mine am eu permis astăzi și plus de asta are o rată de promovare a elevilor de 94%”, a explicat o fostă elevă, potrivit sursei citate.