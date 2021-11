O ceartă pe o bucată de pământ a scos la lumină o tragedie greu de închipuit. Astfel, s-a descoperit că într-o curte din Gorj, un copilaș nou-născut a fost îngropat, în urmă cu trei ani, chiar de către mama sa, liceană la acea vreme. Grozăvia a ieșit la iveală după ce o mătușă a tinerei mame a dezvăluit tot secretul pentru a se răzbuna.

Mama bebelușului a povestit că acesta s-a născut mort și pentru că nu știa cum să reacționeze la un asemenea șoc și-ar fi întrebat mama ce trebuie să facă. Astfel, totul a început în timpul unui examen scris din cadrul Bacalaureatului, atunci când o profesoară a anunțat-o că sub bancă este sânge.

“N-am ştiut ce să fac. Am văzut că nu mişcă, nu plânge, nu se întâmplă nimic, n-are nicio reacţie. M-am speriat îngrozitor şi am sunat-o pe mama. Eram însărcinată în aproximativ 7 luni jumătate. În timp ce scriam proba, o doamnă m-a atenţionat că am sânge sub scaun.