Scene cutremurătoare pe terenul de tenis. Adversara japonezei Naomi Osaka, accidentare gravă după doar 7 minute de joc – VIDEO

Scene șocante pe terenul de tenis, în primul tur al turneului de la Tokyo. Meciul dintre Naomi Osaka și Daria Saville s-a terminat după doar șapte minute. Sportiva australiană cu origini rusești s-a prăbușit pe teren urlând de durere. După ce a fost consultată de medici, verdictul a fost unul foarte dur.

Moment șocant în turneul de categorie WTA 500. Meciul din primul tur în care s-au înfruntat Naomi Osaka, (locul 48 WTA) și Daria Saville, aflată șapte locuri mai jos, s-a terminat încă din primul game. A durat doar șapte minute pentru că Daria Saville a suferit una dntre cele mai grave accidentări din acest sezon.

Sportiva australiană, cu origini rusești, s-a prăbușit pe teren, după ce a trimis în forță mingea peste fileu, și a început să urle de durere. „Genunchiul meu!”, a strigat jucătoarea. Naomi Osaka s-a grăbit să o ajute și a ajuns la adversară înaintea echipei medicale.

Not good for Aussie Daria Saville in the tennis – has retired hurt after suffering left knee injury. Has a past history of ACL injury & unfortunately the video brings significant concern for a recurrence, with foot planting + shifting of lower leg bone. Fingers crossed for her pic.twitter.com/Em5kq6u0gw

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) September 20, 2022