Scandalul continuă! Nicoleta Voicu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Gheorghe Turda EXCLUSIV

Războiul declarațiilor dintre Gheorghe Turda (73 de ani) și fosta iubită, Nicoleta Voicu (49 de ani), pare fără sfârșit. Sătul de tot acest scandal, artistul a decis să îi dea femeii un ultimatum, prin intermediul impact.ro: „Dacă Nicoleta îmi mai pomenește numele, ne vedem la tribunal! Nu vreau să ne împăcăm, așa cum se zvonește sau cum crede ea, nu o mai primesc în dormitor! De un și jumătate, nu mai am treabă cu individa asta”.

De ce nu o iartă Gheorghe Turda pe Nicoleta Voicu

Solistul de muzică populară Gheorghe Turda vrea să pună capăt războiului cu Nicoleta Voicu, alături de care a locuit un an. Prin urmare, îi cere insistent, prin intermediul impact.ro, să nu-i mai pomenească numele, în interviuri:

„Ea are deja trei notificări și la Poliție și i-a trimis și prin avocat, dar tot nu se potolește. Nu vreau să-i cer despăgubiri financiare, și așa e săracă și cu duhul și cu partea cealaltă, nu apelez la treaba asta. Să se potolească, să nu-mi mai invoce numele în niciun context, nici artistic, nici personal, nu mă interesează. De un an și jumătate nu mai am nicio relație cu individa asta, mai ales că s-a lămurit treaba și cu Poliția, am fost verificat cu telefoanele, nu eu o sunam. Cred că are și niște probleme psihice, zice că cineva o tot deranjează, că o urmărește și o sună la telefon de pe un număr ascuns. Sunt un om cu scaun la cap, ponderat, nu fac așa ceva, să dau telefoane. Să nu-mi mai pomenească numele, că ne vedem la tribunal. Ea a mai avut niște probleme și cu fostul soț, așa e ea, pusă pe ceartă”.

„N-aș mai primi-o în dormitorul meu!”

Gheorghe Turda promite ca, pe viitor, să fie mai atent, la femei:

„Eu am făcut greșeala că am acceptat-o să-mi fie iubită, până n-am verificat-o. De fapt, femeia trebuie testată, înainte de a o aduce acasă. Cu Nicoleta nu vreau să mă împac, nu va fi acest lucru niciodată, m-am lămurit de partea ei de caracter, ca femeie, ca om. Nu aș mai primi-o în dormitorul meu, niciodată. Să fie sănătoasă și devreme acasă!”.

Gheorghe Turda: ”Nicoleta a stat cu mine din interes, pentru faimă!”.

După despărțire, Gheorghe Turda declara:

„Am ținut-o fără serviciu, într-un fel de chirie. Pentru mine este inodoră, incoloră și am terminat orice poveste în legătură cu dumneaei. Două încercări am avut în dragoste, acum nu mai am încredere în femei. Nu am pus prea tare la suflet, când ne-am despărțit, pentru că am știut că a stat cu mine din interes, pentru faimă”, a spus solistul, la Antena 1.

Nicoleta Voicu, motivul despărțirii: „Domnul Turda mă neglija ca femeie!”

Nicoleta Voicu a dezvăluit, într-un interviu tv, motivul despărțirii de marele artist: