Scandalul continuă la Petrolul și după plecarea lui Gabi Tamaș. „Eu l-am înregistrat”. Cum s-a apărat fotbalistul, după ce i-a înjurat pe fanii din Ploiești – VIDEO

Gabi Tamaș a plecat cu scandal de la Petrolul Ploiești. Jucătorul a cerut rezilierea contractului la doar câteva ore după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care îi înjură pe fanii formației. Antrenorul Nae Constantin a încercat să explice situația și a făcut o dezvăluire șocantă. El a fost cel care l-a înregistrat pe fostul internațional și a trimis convorbirea liderilor din galerie.

Gabi Tamaș a plecat de la Petrolul Ploiești după doar patru luni. Jucătorul a fost cel care a cerut rezilierea contractului. Fotbalistul avea de gând de mai mult timp să plece, nemulțumit că nu este plătit la timp, dar pasul final l-a făcut după ce în spațiul public a apărut o înregistrare în care îi înjură pe fanii formației din Ploiești. Totul s-a întâmplat după partidă cu FCSB, pierdută cu 2-0 de echipa antrenată de Nae Constantin.

„Ia, dacă vrei să spunem aşa pe româneşte, hai… Şi azi, la şedinţă… Las-o în p*** mea, că am dezamăgit suporterii. Mă c*c pe suporteri până la urma urmei, în p*** mea, că eu vreau să câştig pentru că, câştig bani. Lăsaţi-mă, frate, că toată lumea… La Petrolul câştigi pentru suporteri, dar cine p*** sunt suporterii aştia, mă? Mă, cine sunt suporterii ăştia?

Fundașul de 38 de ani a confirmat convorbirea, dar a spus că au fost doar vorbe aruncate la nervi și și-a cerut scuze. „Acele cuvinte au fost scoase din context, discuția fiind mult mai lungă” s-a apărat fotbalistul.

Conducătorii clubului din Ploiești susțin că au încercat, până în ultimul moment, să-l convingă pe Tamaș să nu plece, dar nu au reușit să-i întoarcă decizia. Antrenorul Nae Constantin a dezvăluit un lucru șocant. El a fost cel care l-a înregistrat pe Gabi Tamaș și a trimis discuția liderilor din galerie.

„Înregistrarea care a apărut este făcută de pe telefonul meu. Am o aplicație care înregistrează toate convorbirile. Trebuia să ne justificăm într-un fel. Am dat această înregistrare către liderii galeriilor. Erau întrebări din partea lor, nu erau de acord cu această plecare. În online nu știu cum a apărut. Ce a apărut în online este doar o parte. Știu ce înseamnă, mi-o asum. Dacă e o greșeală, o să plătesc”, a declarat Nae Constantin.

Antrenorul echipei Petrolul Ploiești a spus că a avut mai multe discuții la telefon cu Gabi Tamaș. Jucătorul îl suna să-i reproșeze tactica echipei și îl chestiona în legătură cu declarațiile de la conferința de presă.

„Discuția a dus în mai multe direcții, una dintre ele fiind jocul cu FCSB, că la conferință aș fi dat în echipă, că ne-am apărat prea jos și că, de fapt, eu am spus să ne apărăm jos. Am încercat să îi explic că nu am spus niciodată asta.

A trecut la analiza tehnico-tactică de după joc, mi-a reproșat că le arăt doar lucruri negative și nimic bun. I-am spus că au fost două lucruri bune pe care le-am arătat. L-am văzut că e puțin agitat și i-am spus să ne liniștim, să rămână o zi liberă. A zis că își ia câte zile libere își dorește, că nu trebuie să îi dau eu”, a declarat Nae Constantin la conferința de presă.